Yağmur Daştan / Son Mühür - İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, kaçak yapılarla mücadele etmesi gereken yerel yönetimin zirvesinde "kaçak yapı" krizi patlak verdi. Geçtiğimiz dönem Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden sorumlu belediye başkan yardımcısı olan, mevcut Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in eşi Esin Türkmen’e ait deponun, hem tarım arazisi üzerine izinsiz inşa edildiği hem de doğalgaz boru hattı üzerinden geçtiği ileri sürüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2024 yılı Şubat ayında dönemin belediye başkanı ve başkan yardımcılarına soruşturma izni verdiği olayda, yapının imar barışı kriterlerine uymadığı gerekçesiyle Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmiş ve yalan beyandan suç duyurusunda bulunulduğu kamuoyuna yansımıştı.

Bakanlığın kesin yıkım talimatına ve o dönem belediye yönetiminin "en kısa sürede yıkacağız" taahhüdüne rağmen, söz konusu deponun hâlâ dimdik ayakta olduğunu Son Mühür ortaya çıkarmıştı. Hem doğalgaz boru hattı güvenliğini tehdit ettiği hem de tarım alanını gasp ettiği öne sürülen bu tartışmalı yapının neden hâlâ yıkılmadığı sorusu Gündem Masası'nda konuşuldu. Çölmekçi skandalı hukuksal açıdan ele aldı ve çarpıcı sözler söyledi.

''Nereden baksan rezillik...''

Nereden baksan rezillik yani. Altından bak üstünden bak, yanına git buradan bak... Öncelikle bir belediye başkanı kaçak bir yapıya göz yumamaz. Birincisi bu. İkinici de, doğal gaz boru hattının üstüne yapılması büyük bir tehlike. Üçünücü ise bu bir tarım arazisi. İşte, gördüğünüz gibi her tarafı berbat. Mehmet Türkmen aynaya geçip bir bakmalı şöyle bir... Ne yaptım demesi lazım... Bu hala duruyorsa burada, şöyle bir dönüp bakması lazım ne oluyor ne bitiyor diye... Her tarafı dökülmüş... Ya böyle bir yere ihtiyacın mı var senin? Konuşturtma bunları. Yazıktır günahtır ya... Her tarafı dökülüyor Mehmet Türkmen’in şu anda...''

''Kalkıp kendi eşinin binasına göz yumuyor...''

Çölmekçi sözlerine geçmişte bir tanıdığının başına gelen bir olayla ilgili örnek vererek devam etti ve şunları söyledi:

''Hobi bahçelerini yıkıyordu bir de... Tamam kaçak yapıları yıksın. Biz de karşıyız ona... Bir arakadaşım var Ilıca'da. Fabrikası var ve bahçesine beton dökmüş bir bölümüne. Gelmişler önce bir para istemişler. Belediyeye yardım şu bu diye... Sonra, bu demiş 'kaçağım yok' neden vereyim bu parayı size? Kaçak yok ama beton dökemezsin demiş belediye de. Müthiş bir ceza yazmışlar. Savcılığa vermişler ve 67 yaşında bu dediğim kişi hapis cezası aldı. Bunun yatarı var yani. Şimdi bunları yapan bir belediye başkanı, kalkıp kendi eşinin binasına göz yumuyor. Rezillik gerçekten.’’