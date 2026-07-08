Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde (İzBB) uzun süredir gündemi meşgul eden fazla sağlık raporu tartışmaları dün yeni bir boyuta taşınmıştı. Sık ve uzun süreli sağlık raporu aldıkları gerekçesiyle belediye yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen yüze yakın işçiyle ilgili kritik bir gelişme yaşanmıştı. Büyükşehir yönetiminin, disiplin sürecindeki işçileri çağırarak kendilerine ücretsiz izin kabulüne yönelik evrak imzalatmak istediği iddia edilmişti. Gelişmeyi haber alan DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) İzmir Şube yönetimi, üyelerini korumak adına acil müdahale kararı alarak işçileri sendika binasına çağırmıştı.

79 çalışanın işine son verildi

Bugün ise dün yaşananlara bir yenisi daha eklendi. Disiplin kuruluna sevk edilen yüze yakın işçi için kurul yeniden toplandı. Kurulda 2 sendika temsilcisi, 2 büyükşehir yönetiminin temsilcisi hazır bulundu. Kurulda alınan karar doğrultusunda 79 işçinin iş akdine son verildi. Disiplin kurulunda sendika temsilcileri, bünyesinde örgütlü işçileri savundu, yapılanın doğru olmadığını dile getirerek tepki gösterdi.