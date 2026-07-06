Son Mühür- Hakkında çok sayıda nitelikli dolandırıcılık şikayeti olan ve mahkemeden talep ettiği konkordato isteği kabul edilmeyen Zen Yapı’nın sahibi Mustafa Zengizor, bir yılı aşkın süredir paralarını ya da tapularını alamayan vatandaşlara yönelik şaşırtıcı bir adım attı.

Mağdur vatandaşlara ihtarname gönderildi

Şirket, aynı dairenin birden fazla kişiye satılmasıyla mağdur olan çok sayıda vatandaşa ihtarname gönderdi. Ancak gönderilen belgelerin altında hiçbir yetkilinin imzasının bulunmaması ve içeriğindeki belirsizlikler, mağdurların tepkisini çekti.

Mağdurlara gönderilen ihtarnamelerde, şirketin daire satışından vazgeçtiği ve alınan ücretin yasal faiziyle iade edileceği aktarıldı.

Mağdurlar ise şirketin bu adımla sözleşmeleri tek taraflı feshederek, açılmış ve açılacak davalardaki hukuki sorumluluğunu azaltmayı amaçladığını dile getiriyor.

"Hem sözleşmemizi feshediyorlar hem de ödeme yapacaklarını iddia ediyorlar"

Gelen evrakları avukatlarıyla paylaşan ve hukuki geçerliliğine itiraz eden mağdurlar, karşılarında muhatap bulamamaktan şikayetçi.

Belgenin altındaki imza eksikliğine değinen mağdurlar, tepkilerini, "Hem sözleşmemizi feshediyorlar hem de ödeme yapacaklarını iddia ediyorlar.

Ödeme yapılaması konusunda hiçbir şey söylemiyor, bir plan sunmuyorlar. Gönderdikleri imzasız kağıt parçası tam bir oyalama ve yanıltma taktiğidir" diyerek dile getirdi.

"Biz artık vaat değil, adalet istiyoruz"

Aynı dairenin birden fazla kişiye satılması sebebiyle mağdur olan bir vatandaş ise süreci şu cümlelerle aktardı:

"Satın aldığımı sandığım daireyi başkasına satmışlar, şimdi de imzasız mektuplarla bizi oyalamaya çalışıyorlar. Oyalama taktikleri ile bizleri oyalıyor.

Biz artık vaat değil, adalet istiyoruz. Mustafa Zengizor’un bu hamleleri, mağdurlara yaşattıklarını örtbas etmeye yönelik beyhude çabalardır"

İmzasız belgeler dosyaya delil olarak girecek

Mağdurların Kemalpaşa Adliyesi’ndeki hukuki mücadelesi ve suç duyuruları sürüyor. Şirket tarafından gönderilen bu imzasız ihtarnamelerin, yargı sürecinde şirket yetkilileri aleyhine yeni birer delil olarak dava dosyasına ekleneceği bildirildi.