İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Ulucak Caddesi üzerindeki Kiremitocağı mevkisinde yaşanan olayda, D.A. yönetimindeki araç ile H.G. kontrolündeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Araç içinde sıkıştılar

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlar içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Tedavi altına alınan dört yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kontrollü olarak trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesi ve ekiplerin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.