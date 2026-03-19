Son Mühür/Merve Turan- 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği’nde “18 Mart’ın Anlamı ve Günümüz” başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, katılımcılara hem tarihi perspektif sunmayı hem de günümüzle bağlantı kurmayı amaçladı.

Tarihin seyrini değiştiren direniş

Konuşmacı olarak etkinlikte yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Özdemir, Çanakkale Zaferi’nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda Milli Mücadele’nin yolunu açan kritik bir dönemeç olduğunu vurguladı. Özdemir, “I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı, kendi çıkarlarıyla tamamen örtüşmeyen bir savaşın içinde yer aldı. Bu savaş, varlığımızı ve bağımsızlığımızı koruma mücadelesi olarak tarihe geçti ve büyük bir kahramanlık örneği sergilendi” dedi.

Milli Mücadele ruhu Çanakkale’de doğdu

Özdemir, Çanakkale’de sergilenen direnişin Batı tarafından küçümsenen bir toplumun, güçlü donanmalara sahip devletlere karşı gösterdiği beklenmedik direniş olduğunu belirtti. Bu direnişin savaşın seyrini değiştirdiğini ve dünya siyasetinde önemli kırılmalara yol açtığını ifade eden Özdemir, “Çanakkale’de oluşan bilinç, Milli Mücadele’nin temelini oluşturdu. Bu ruh, sadece bizim tarihimiz için değil, ezilen uluslar için de bir ilham kaynağı oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“Çanakkale Geçilmez”

Dr. Özdemir, Çanakkale ruhunun günümüzde yeterince yaşatılmadığını belirterek, bu bilincin korunmasının önemine dikkat çekti. Denizcilik geleneğinden örnek vererek, “Bir gemi İstanbul Boğazı’ndan geçerken seyir defterine ‘Boğaz geçildi’ yazar. Ama Çanakkale Boğazı’ndan geçerken ‘Şehitlik anıtı selamlandı’ ifadesi yer alır. Çünkü Çanakkale geçilmez” dedi.

Etkinlik, Dr. Özdemir’in katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi. Tarihî bilincin aktarılması ve Çanakkale ruhunun genç nesillere aktarılması açısından etkinlik, bölge halkı tarafından yoğun ilgi gördü.