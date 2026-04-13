Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mahallesi’nde yaşanan ‘çöp’ sorunu tepkilere neden oldu. Özellikle boş bir araziye dökülen evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliği ve kötü koku, mahalle sakinlerinin tepkisini artırırken, konuyla ilgili Kemalpaşa Belediye Meclisi AK Partili Meclis üyesi Muhammed Çıtak, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Çıtak, “Bu durum genel ihmalkarlığın sadece bir örneği” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

“Burası çöp transfer merkezi değil”

Söz konusu alanda biriken evsel atıkları aylar öncesinde meclise soru önergesi vererek gündeme getirmelerine rağmen henüz somut bir adım atılmadığını dile getiren Çıtak, “Ulucak’ta Ayşe Hasan Türkmen Ortaokul yanı ve Ulucak stadının yanına belediye çöp döküyordu. Gelen şikayetler üzerine belediye meclisinde konuyu dile getirdim. Başkan ilk önce aksini söylese de belediyenin birim amiri bunu kendilerinin yaptığını, alanda bu çöpleri topladıkları daha sonra transfer ettiklerini söyledi. Aradan zaman geçti, bir süre sonra futbol sahasının olduğu yerden bu atıkları parça parça kaldırdılar. Burası çöp transfer merkezi değil. Kimse evinin önünde de çöp istemez, o alanın etrafı bina dolu. Burası çöp döküm tesisi değil ki burada bekliyorsun. Nerede bu çöpler toplanıyorsa ona göre planlamanı yap, resmi çöp dökme alanına bunları götür. Bugün hala aynı çöp yığınlarının ortada duruyor olması, yönetimdeki ilgisizliğin açık bir göstergesidir. Üstelik bu durum sadece temizlik meselesiyle sınırlı değildir; belediye meclisinde dile getirdiğimiz birçok konu aynı şekilde çözümsüz bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Bunlar da bahane değil”

“Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’i artık sorumluluk almaya ve bu sorunlara gerçek çözümler üretmeye davet ediyoruz” sözleriyle devam eden AK Partili meclis üyesi Çıtak, “Bu görüntüler, Ulucak’taki genel ihmalkârlığın sadece bir örneğidir. Çöp konusunda olduğu gibi, ilgilenilmeyen diğer tüm konuları da gündeme getirmeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çöpü şehir içinde biriktirmek işini doğru yaptığın anlamına gelmiyor. Oradaki vatandaş da bu durumdan çok rahatsız. Pazar günü yaylaya gidenlerin çöpü döktüğünü söylüyorlar. Madem bunu biliyorsun ona göre planlama yap ki hemen ya hafta başında kaldırt ya da başka önlemler al. Bunlar da bahane değil” diye konuştu.