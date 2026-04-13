Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in kalbi Buca’da anlamlı bir dayanışma örneği sergileniyor. Buca Belediyesi, vatan toprakları için canını siper eden kahramanlarımızı unutmayarak, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında ilçenin sevilen noktaları olan Kent Lokantaları’nda özel bir uygulamaya imza atıyor. 14 Nisan Salı günü, Buca’daki tüm Kent Lokantaları kapılarını vatandaşlara ücretsiz olarak açacak.

Buca’da paylaşım ve vefa sofrası kuruluyor

İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Buca, milli değerlere sahip çıkan projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şehitler Haftası’nın manevi iklimini tüm ilçeye yaymayı hedefleyen Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışını bu kez bir vefa borcuyla harmanlıyor. Başkan Duman, 14 Nisan’da gerçekleşecek ücretsiz yemek hizmetinin sadece bir sosyal yardım değil, aynı zamanda bu topraklar için bedel ödeyenlere duyulan saygının bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Başkan Duman, konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bu kadim topraklarda başımız dik, huzur ve güven içerisinde nefes alabiliyorsak, bunu canlarını ay yıldızlı bayrak uğruna feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz. Kent Lokantalarımızda o gün ikram edeceğimiz her bir kap yemeği, şehitlerimizin ruhuna gönderilen birer dua ve hemşehrilerimiz arasındaki kopmaz kardeşlik bağının bir simgesi olarak kabul ediyoruz. Buca halkını bu anlamlı sofrada buluşmaya davet ediyorum.”

İzmir Buca’da üç farklı noktada ücretsiz hizmet

Buca’nın stratejik noktalarında konumlanan ve her gün binlerce kişiye sağlıklı, uygun fiyatlı öğünler sunan Kent Lokantaları, bu özel günde sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayacak. Vatandaşlar; Demokrasi (Eski Çevik Bir) Meydanı, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Gediz Ek Hizmet Binası içerisinde yer alan lokantalardan yararlanabilecek.

Hafta içi her gün yoğun ilgi gören bu merkezler, 14 Nisan Salı günü de standart hizmet saatleri olan 11.45 ile 16.00 arasında tüm İzmirli hemşehrilere ve Bucalılara açık olacak. Şehitler Haftası’nın ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilecek bu uygulama ile Buca Belediyesi, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini İzmir genelinde sergilemiş olacak.

Sosyal belediyeciliğin Buca modeli

Buca Belediyesi’nin bu adımı, yerel yönetimlerin toplumsal hafızayı diri tutma noktasındaki rolünü bir kez daha ön plana çıkarıyor. Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve ilçedeki kardeşlik hukukunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, Buca’nın sosyal dinamizmini de gözler önüne seriyor. Kent Lokantaları, hem ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek oluyor hem de böylesine anlamlı günlerde İzmir’in birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bir buluşma noktasına dönüşüyor. 14 Nisan’da kurulacak olan vefa sofralarıyla, Buca halkı kahramanlarını bir kez daha minnetle anacak.

