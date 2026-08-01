Son Mühür - Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) ortaklığında gerçekleştirilen toplu sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik öncesinde kayıtları alınan 32 çocuğun sünnet işlemleri Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde titizlikle tamamlandı. Sağlık süreçlerinin ardından davul zurna eşliğinde ve üstü açık araçlarla yapılan ilçe turuyla başlayan şölen, Dere Mesire Alanı’nda gün boyu süren eğlenceler, ikramlar ve dualarla devam etti.

Başkan Türkmen çocuklarla sahnede zeybek oynadı

Şölen kapsamında Dere Mesire Alanı’nda kurulan oyun alanları, palyaço ve maskot gösterileri ile yüz boyama etkinlikleri çocuklara keyifli anlar yaşatırken, misafirlere pamuk şeker, patlamış mısır, dondurma ve kavurma-pilav ikram edildi. Çocukların sahnede oyun havalarıyla eğlendiği programda Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de çocuklarla birlikte zeybek oynayarak coşkuya ortak oldu. Çocuklara hediyelerin dağıtıldığı organizasyon, Mevlid-i Şerif okunması ve çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

KESİAD Başkanı Zafer Özken sosyal sorumluluğa dikkat çekti

Şölen alanında konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken, toplumsal dayanışmayı güçlendiren projelerin içinde yer almaya devam edeceklerini belirterek "KESİAD olarak sadece sanayi ve iş dünyasına yönelik çalışmalar yürütmüyor, toplumumuza dokunan sosyal sorumluluk projelerini de önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğuna ortak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kemalpaşa Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı iş birliği sayesinde 32 evladımızın en özel günlerinden birini hep birlikte gerçekleştirdik. Bu güzel organizasyonda bizlerle iş birliği yapan Kemalpaşa Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Türkmen'e ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bölgemize değer katan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren projelerde yer almaya ve ilçemiz için üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum." dedi.

Mehmet Türkmen’den ailelere Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu

Organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise çocukların geleceğine ve eğitimine ilişkin ailelere "Bugün çocuklarımızın ve ailelerimizin bu anlamlı mutluluğunu paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük kazancımızdır. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle ailelerimize de önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çocuklarımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında, çağdaş, özgür düşünen, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Onlara bırakacağımız en değerli miras; iyi bir eğitim, güçlü ahlaki değerler ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkan bir yaşam anlayışıdır. Bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde bizlerle iş birliği yapan KESİAD Yönetimine ve değerli Başkanı Sayın Zafer Özken'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Kemalpaşa Devlet Hastanemize, Başhekimimiz Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu'na ve emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. Sünnet olan evlatlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum."