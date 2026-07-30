Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan sürecinin ardından genel başkanlık görevi elinden alınan Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti’ye katılım süreci devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de CHP’den istifa eden birçok isim, YENİ Parti’ye katılmış ve ‘Bir gün geri döneceğiz’ mesajı vermişti. CHP’den istifa edip YENİ Parti’ye katılanlar arasında yer alan Kemalpaşa İlçe Örgrütü’nde ilçe başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yılmaz’ın istifasını açıklarken gözyaşlarını tutamaması kamuoyuna yansımıştı. Şimdi ise ilçede dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önce CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından kullanılan ve binlerce takipçisi olan resmi Facebook hesabı, isim ve görsel değişikliği yapılarak ‘Yeni Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı adına uyarlandı.

Fotoğrafları anında değiştirdiler

Halihazırda 5,9 bin takipçisi ve 5,6 bin gönderisi bulunan mevcut hesabın künyesi de tamamen değiştirildi. Profil ve kapak fotoğraflarında ‘Yeni Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı’ logoları eklenirken hesabın açıklama kısmına ise ‘YENİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı Resmi Facebook hesabıdır’ ibaresi eklendi.

Bu sözlerle istifa etmişti

İstifasını duyururken gözyaşlarına hakim olamayan Yılmaz, şu ifadeleri kullanmıştı, “Bugün, vicdanımızın rahat olduğu ama bizim için zor bir kararı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yıllarımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdik. Kemalpaşa'nın her mahallesinde emek verdik, mücadele ettik. CHP'yi her zaman Cumhuriyet'in, demokrasinin ve sosyal adaletin temsilcisi olarak gördük. Ancak bugün ülkemizin ve partimizin içinde bulunduğu tablo karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Örgüt iradesinin yok sayıldığı, demokrasinin ve hukukun zedelendiği bu anlayışı kabul etmiyoruz. Çünkü meşruiyet; makamdan değil, örgütün iradesinden ve halkın güveninden doğar. Biz siyaseti makam için değil, Cumhuriyet'e, demokrasiye ve Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak için yapıyoruz.”