Özel ve kamu bankaları, maaşını üç yıl boyunca kendilerinden alma taahhüdü veren emeklilere farklı ödeme seçenekleri hazırladı. Kampanyalarda temel nakit promosyonların yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve müşteri davetlerine bağlı ek ödüller veriliyor. Bankaların açıkladığı güncel rakamlar emeklilerin tercihlerini doğrudan etkiliyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

Bankaların 2026 yılı güncel kampanyalarında toplam kazanç miktarı 32 bin TL'ye kadar çıkıyor. ING ve Türkiye Finans, ek şartların yerine getirilmesiyle 32 bin TL'ye ulaşan ödeme sunuyor.

Yapı Kredi, DenizBank ve Albaraka Türk toplam ödemeyi 30 bin TL seviyesine taşırken; İş Bankası ile Garanti BBVA 25 bin TL'ye varan seçenekler sağlıyor. TEB 21 bin TL, QNB ise 20 bin TL'ye kadar promosyon imkanı tanıyor. Kuveyt Türk şartlı ödüllerle toplamda 15 bin 500 TL ödeme yapıyor.

ÖZEL BANKALARIN 2026 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

Özel bankalarda temel nakit ödemeler ile koşula bağlı ek promosyonlar ayrı ayrı hesaplanıyor.

ING, maaş tutarına göre koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit verirken fatura talimatlarıyla ödemeyi 32 bin TL'ye yükseltiyor. Türkiye Finans; temel ödeme, fatura, Yedek Hesap ve kart kullanımıyla 27 bin TL veriyor, yakınını getirenlere 5 bin TL ilave ederek toplamı 32 bin TL'ye çıkarıyor.

Yapı Kredi, 3 yıl taahhüt veren SGK emeklilerine 30 bin TL'ye varan toplam imkan sağlıyor. DenizBank 12 bin TL temel nakit sunarken kart, fatura ve kredili mevduat hesabı şartlarıyla 30 bin TL'ye ulaşıyor. Albaraka Türk 20 bin TL temel promosyonun üzerine otomatik ödemelerle 30 bin TL ödeme yapıyor.

İş Bankası 15 bin TL nakit ödeme yaparken ek kampanyalarla tutarı 25 bin TL'ye çıkarıyor. Garanti BBVA 15 bin TL nakit promosyonun yanında kart harcaması, Avans Hesap ve sigorta şartıyla 25 bin TL ödüyor. Akbank 15 bin TL nakit promosyon verirken, QNB 20 bin TL'ye kadar nakit imkanı tanıyor. TEB 36 ay taahhüt ve fatura talimatı şartıyla 21 bin TL ödeme sunuyor.

KAMU BANKALARI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

Kamu bankaları promosyon tutarlarını emekli aylığı miktarına göre kademeli olarak belirliyor.

Ziraat Bankası ve VakıfBank; 10 bin TL altı maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasına 8 bin TL ödeme yapıyor. Maaşı 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında bulunanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL promosyon veriliyor.

Halkbank, 3 yıl maaş alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar ödeme sağlıyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan ölüm aylığı hak sahipleri Halkbank'tan 5 bin TL promosyon alabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüksek promosyon tutarlarına ulaşmak için bankaların belirlediği ek koşulların incelenmesi gerekiyor. İlan edilen en yüksek rakamların bir kısmı doğrudan nakit ödemeden değil; fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mevduat hesabı veya sigorta poliçesi gibi şartlardan oluşuyor. Emeklilerin maaş taşıma işlemi öncesinde koşulsuz nakit ödemeler ile ek ödülleri ayrı değerlendirmesi yarar sağlıyor.