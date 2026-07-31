Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde eğitime verdiği desteklerle tanınan hayırsever Mehmet Cihangir İlkcoşkun'un başlattığı eğitim seferberliği günden güne büyüyor. “Eğitim yatırımları gelecek nesillere bırakılan en güçlü mirastır” diyerek yola çıkan İlkcoşkun’un Milli Eğitim Müdürlüğü’ne armağan ettiği arsada yeni bir ilk okul binası inşa ediliyor. Gelecekte binlerce öğrenciye eğitim yuvası olacak modern binada 32 derslik olması planlanırken inşaat çalışmalarının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkcoşkun, “Hem gururlu hem de çok mutluyum” dedi. İlkcoşkun, öğrencilerin modern ve sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

“Dedem de eğitime çok duyarlıydı”

Kemalpaşa Mehmet Cihangir İlkcoşkun İlkokulu için ilk harcın geçtiğimiz günlerde döküldüğünü söyleyen hayırsever Mehmet Cihangir İlkcoşkun, “Milli Eğitim’e 5 bin metrekarelik bir arsa bağışladık. 32 derslik bir ilköğretim okulu yapılacak. Temeli atıldı, inşaat sürüyor. Eğitime hassasiyetim dedemden geliyor. Biz küçükken dedem eğitime karşı çok duyarlıydı, bizler de onun yolundan gitmek ve onun bu hassasiyetini yaşatmak istedik” ifadelerini kullandı.

“Eğitim yatırımları çok kıymetli”

“Ben insanlara hizmet vermeyi çok seven bir insanım” sözleriyle devam eden İlkcoşkun, “Eğitim, ülkemizin geleceği için de çok önemli. O yüzden eğitim yatırımlarının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Binlerce öğrencinin o okulda eğitim alacağını düşünmek beni hem gururlandırıyor hem de çok mutlu ediyor” diye konuştu.