İzmir’in Buca ilçesinde bugün saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale edildi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile çalışma başlattı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki teyakkuz halinin bir süre daha süreceği bildirildi. Rüzgarın yeniden etkisini artırma ihtimaline karşı soğutma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.