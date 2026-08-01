Can Kolukısa, 92 yaşında aramızdan ayrıldı. Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu gibi filmlerdeki performanslarıyla kuşaklara ulaşan bir isimdi.

Sinemanın yanı sıra televizyon ekranlarında da uzun yıllar boy gösterdi. Asmalı Konak, Gibi, Muhteşem Yüzyıl, İnci Taneleri ve son olarak Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinde rol aldı.

Cenaze bilgileri... Vefat haberini ailesi duyurdu

Acı haber, oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kamuoyuna aktarıldı. Ailesi, babalarını kaybettiklerini bildirdi ve devri daim dileğinde bulundu.

Usta oyuncu için 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde bir tören düzenlenecek. Törenin ardından naaşı Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ne götürülecek, ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazının sonrasında Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Karakter oyunculuğuyla anılan sanatçının vefatı, Yeşilçam kuşağından bir ismin daha ayrılması anlamına geldi. Sahnede ve kamera karşısında geçen yetmiş yıla yaklaşan bir birikim geride kaldı.

Can Kolukısa kaç yaşındaydı ve nerede eğitim gördü?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Işık Lisesi'ni tamamladıktan sonra yurt dışına gitti.

Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü. Bu dönemde tanıştığı Pınar Kür ile evlendi.

Sahneyle bağı 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda başladı. Kariyeri boyunca Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları topluluklarında çalıştı. 1991-1992 sezonunda Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nda sanat yönetmenliği görevini üstlendi.

Ödüllerle dolu bir kariyer geride kaldı

Uzun meslek hayatı boyunca çok sayıda prestijli ödül kazandı. 1985'te Züğürt Ağa filmindeki oyunculuğuyla Basın Eleştirmenleri'nin En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

1996'da düzenlenen 8. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Düş, Gerçek, Bir de Sinema filmiyle En İyi Erkek Oyuncu seçildi. 2019 yılında ise 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yıldırım Önal Anı Ödülü'nün sahibi oldu.

Sinema tarihine bıraktığı roller, bugün hâlâ izleyicinin hafızasında canlılığını koruyor. Sahne ve set birikimi, genç kuşak oyuncular için başvurulan bir örnek hâline geldi.