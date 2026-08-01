Son Mühür- Ekonomideki dalgalanma inşaat sektörünü de vurmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen yapı market zincirlerinden biri olan Ceyhan Yapı'dan geçtiğimiz yılın Haziran ayında dikkat çeken bir hamle gelmişti. İzmir'in önemli firmalarından biri olan Ceyhan Yapı, borç yükü altında ezilerek konkordato talebinde bulunmuştu. Şirketin başvurusunu değerlendiren İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya 3 ay süreyle geçici mühlet vermişti. Ceyhan Yapı, konkordato sürecindeyken alacaklılarına karşı borçlarını ödemek için Kemalpaşa’daki seramik fabrikasını 550 milyon TL’ye satışa çıkardı. Satıştan elde edilecek kaynağın, alacaklılara aktarılacağı belirtildi.

Ceyhan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan, satış sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Kemalpaşa’daki fabrikamız, şirketimizin en değerli varlıklarından biridir. Bu satıştan elde edeceğimiz kaynak öncelikle alacaklılarımıza karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Konkordato sürecini başarıyla tamamlayarak mali yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ceyhan Yapı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırım yapmaya, projelerimizi hayata geçirmeye ve sektörümüze değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sürecin sonunda çok daha güçlü bir finansal yapı ile faaliyetlerimizi sürdüreceğimize inanıyoruz.”

Emlakçı Tanoğlu: Piyasada işleyiş devam ediyor.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde emlakçılık yapan Bülent Tanoğlu ise, Ceyhan Yapı’nın satış kararını şu şekilde değerlendirdi;

“Ceyhan Yapı sektörde bir çok çalışana ve bağlantılı çözüm ortaklarına iş, aş ve destek sağlayan bir konumdadır. Bölgemizdeki tüm sanayi ve iş alanlarında, yaşanan sorunlar ortak sorunlardır. Tüm Dünya da pandemi ve savaşların yansıması olarak ekonomik dalgalanmalar mevcuttur. Ceyhan bey bu sıkıntıları aşar, daha güçlenmiş olarak, işine gücüne devam eder, kimse mağdur olmaz düşüncesindeyim. Piyasa, işleyiş devam ediyor. Birçok firma seramik üretiyor. Bütün iş kollarında çark dönüyor, bacadan dumanlar tütüyor.”

“Değerlendirmek için detay gerekli”

550 milyon TL’lik satış fiyatı hakkında Tanoğlu,” Söz konusu firmanın borcu ne kadar, fabrikanın ekspertiz detaylarını bilmeden değerlendirmek zor olur” dedi.