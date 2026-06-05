Son Mühür- İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi, bugün sabah saatlerinde gelen bir haberle yasa boğuldu. Mahalle muhtarı Hüseyin Öz’ün vefatı, hem mahalleliyi hem de sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Mahalle muhtarı Hüseyin Öz’ün vefatı "Kemalpaşa Soğukpınar Mahallesi Muhtarımız Hüseyin Öz vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı Cennet Olsun" ifadeleriyle duyuruldu.

Doğalgaz müjdesiyle halkın sevgisini kazanmıştı

Son yerel seçimlerde göreve gelen Hüseyin Öz, kısa sürede mahallelinin takdirini kazanmayı başarmıştı. Özellikle Soğukpınar Mahallesi'ne doğalgaz hattının gelmesi konusunda gösterdiği çaba, bölge sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı.

İddialar intiharı işaret etti

Vefat haberinin ardından Son Mühür'ün edindiği bilgilere göre bir süredir özel hayatında sorunlar yaşadığı ve maddi sıkıntıları olduğu konuşulan muhtarın, eşinden boşandığı öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde ortaya atılan iddialara göre, Hüseyin Öz'ün özel hayatında yaşadığı sorunlardan kaynaklı kendi yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Cenaze programı henüz belirlenmedi

Sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılanan ve sosyal medyada paylaşılan taziye mesajlarında "Mekanı cennet olsun" dilekleri paylaşılan Hüseyin Öz’ün cenaze programı henüz belli olmadı. Ailesi ve yakınlarının cenaze detaylarına ilişkin açıklamayı önümüzdeki saatlerde yapması bekleniyor.