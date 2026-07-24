Son Mühür / İzmir’de konkordato zinciri büyüyor; her geçen gün yeni bir halka ekleniyor. Özellikle sanayi kollarında yaşanan darboğaz, firmaları etkisi altına alıyor. Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle İzmir’de bir şirket daha konkordato yoluna gitti. Dünyanın pek çok noktasına yaptığı ihracatlar ve tarım, enerji, savunma, iklimlendirme, aydınlatma ve endüstriyel mutfak sektörlerine yönelik ürettiği ürünlerle 50 yılı aşkın süredir adından söz ettiren Kemalpaşa OSB merkezli Canyıldız da konkordato sürecine dahil olan firmalar arasına girdi.

Fuarlarda adından söz ettiriyordu

1973 yılında Osman Can tarafından kurulan Canyıldız Bombe Sıvama, ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak sektördeki gelişmeleri yakından takip etmiş ve günden güne büyüyerek aranan isimlerden biri olmuştu. Mahkeme, davacılar Canyıldız Bombe Pres Baskı Basınçlı Kaplar Ekipmanları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, CNY Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Mustafa Can'ın konkordato başvurusunu kabul ederek 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

İtiraz yolu açık tutuldu

Konkordato sürecini yürütmesi için mali müşavir Levent Gençyürek ve hukukçu Gülay Aydın'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Alacaklıların ilandan itibaren bir haftalık süre içinde dilekçeyle itiraz edebilmelerinin önü açık tutulurken; konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi. Söz konusu şirket hakkında görülecek bir sonraki duruşma ise 21 Ekim 2026’da gerçekleşecek.