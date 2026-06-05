İzmir’in Beydağ ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda, Karakuş ailesinin 4 yaşındaki çocukları Alim Eray Karakuş’un evde olmadığını fark etmesi üzerine mahallede arama çalışması başlatıldı. Kısa süreli aramanın ardından acı haber bölgedeki bir sulama havuzundan geldi. Havuzun içerisinde hareketsiz şekilde bulunan küçük çocuğun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı, cansız bedeni otopsiye gönderildi

Çevredeki vatandaşların ve ailenin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Alim Eray Karakuş'un hayatını kaybettiğinin kesinleşmesi üzerine, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.