Son Mühür / Atakan Başpehlivan – Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemalpaşa ilçesi Halilbeyli, Gökçeyurt ve Yeşilyurt mahallelerini kapsayan alanda yürürlüğe koymak istediği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, kent siyasetinin ve iş dünyasının en çok tartıştığı maddelerden biri haline gelmişti. Geçmiş oturumlarda askıya çıkan plana karşı; bölgede mülkleri bulunan dev şirketlerden siyasilere kadar çok sayıda isimden peş peşe itiraz dilekçeleri yükselmişti.

Geçtiğimiz süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ilk kez masaya yatırılan bu itiraz dilekçeleri, detaylıca incelenmek ve teknik değerlendirmesi yapılmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmişti.

Bugün yapılan meclis toplantısında ise sık sık itiraz yapan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe plana da askı süresi içinde itiraz etti. Boztepe'nin itirazı bugün komisyon raporu olarak meclis toplantısına geldi. Komisyonda Boztepe'nin itirazı oy çokluğu ile uygun bulunmadı. Toplantıya gelen rapor Meclis üyelerinin onayına sunulan rapor oy çokluğu ile kabul edildi.

Hüsnü Boztepe: İmar komisyonundaki arkadaşların birçok şeyden haberi yok

Konuyla ilgili söz alarak imar komisyonunda CHP’li meclis üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık’ı eleştiren ve bölgedeki vatandaşların mağdur olduğunu savunan AK Partili Hüsnü Boztepe, “Bugün burada tekrar söylüyorum buradaki imar komisyonundaki arkadaşlarda şunu görüyorum, konuşuluyor ediliyor birçok şeyden haberleri yok sadece imza atıyorlar, Nilüfer Bakoğlu Aşık ne derse onu onaylıyorlar.

Buradaki iş insanlarını ve köylüleri o kadar çok mağdur edildi ki oysa plan geçmiş yıllarda olmuş olsaydı bugün bunların tam tersi olurdu. Aslında bu plana karşı olmadığımızı en baştan beri söyledik. Bunlara gerek yok bir şeyler yapacaksanız açık açık yapın. Hem Kemalpaşa Belediyesi, hem İzBB, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neden zarar görsün? Ben hayatım boyunca kimsenin yatırım yapmasına karşı çıkmadım. Temennimiz burada insanlar bir an önce yatırımlarını yapsınlar.” dedi.

Nilüfer Bakoğlu Aşık: Hüsnü Boztepe’ye katılmıyorum

AK Partili Boztepe’ye yanıt veren imar komisyonundaki her konunun tartışıldığını savunan CHP’li meclis üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, “İmar komisyonundaki tüm üyelerimiz işlerinin uzamanı hepsinin kendi akıl ve fikirleri var, bütün evrakları tek tek tartışıyoruz.

Bunu sadece CHP’liler için değil, AK Partili arkadaşlarım için de söylüyorum. Biz bu mecliste çok evrak tartıştık, her evrakın başında da parçacı imar değişikliklerinin doğru olmadığını söyledik. Bu anlamda ben Hüsnü Boztepe’ye katılmıyorum.” şeklinde konuştu.

Hakan Yıldız: Tartışmanın dışına çıkma şansı var

Son olarak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve bakış açısında bir değişiklik yapılması gerektiğini bildiren AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise şu ifadeleri kullandı: “Ben mülkiyet hakkı olan her yerde planların olması gerektiğini düşünüyorum.

Burada doğru bir yöntemle süreçleri doğru yönetirsek, tartışmanın dışına çıkma şansı var. Ancak bazı alanlarda yönetim anlayışı böyle olmuyor. Planın varlığı değil buradaki usül bir yöntem üzerine bakış açısında değişiklik olması gerekiyor.”