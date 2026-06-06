Son Mühür- Kemalpaşa dün acı bir olayla sarsılmıştı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi, dün sabah saatlerinde gelen bir haberle yasa boğulmuştu. Mahalle muhtarı Hüseyin Öz’ün vefatı, hem mahalleliyi hem de sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu.

Cenaza namazına katılım yoğundu!

Muhtar Hüseyin Öz’ün cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Soğukpınar Camii'nde kılındı. Sevenlerinin yoğun katlımıyla gerçekleşen cenaze namazının ardından Hüseyin Öz'ün naaşı, sevenleri ve vatandaşların katılımıyla Kemalpaşa Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi. Katılım sağlayanlar arasında Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ve Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı da vardı.

Ne olmuştu?

Dün Mahalle muhtarı Hüseyin Öz’ün vefatı "Kemalpaşa Soğukpınar Mahallesi Muhtarımız Hüseyin Öz vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı Cennet Olsun" ifadeleriyle duyurulmuştu.

Vefat haberinin ardından Son Mühür'ün edindiği bilgilere göre bir süredir özel hayatında sorunlar yaşadığı ve maddi sıkıntıları olduğu konuşulan muhtarın, eşinden boşandığı öğrenilmişti. Dün sabah saatlerinde ortaya atılan iddialara göre, Hüseyin Öz'ün özel hayatında yaşadığı sorunlardan kaynaklı kendi yaşamına son verdiği öne sürülmüştü.