Kemalpaşa Belediyesi’nin hemen bitişiğinde bulunan boş arazi, uzun süredir kontrolsüz bir atık sahası gibi kullanılıyor. Bölgeden gelen son görüntüler ise tepki çekti.

Kemalpaşalılar isyan etti

Gizli saklı değil, güpegündüz araziye gelen resmi belediye araçlarının kasalarındaki moloz, hafriyat ve çöpleri boşalttığı anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kendi hizmet binasının dibinde büyük çöp dağları oluşturan belediyenin bu ihmali, Kemalpaşalıların isyan etmesine sebep oldu.

Mahalleyi haşere bastı

Dökülen atıkların zamanla birikmesi, mahallede büyük bir çevre ve sağlık krizine yol açtı. Özellikle sıcak havalarla beraber bölgeyi saran ağır koku ve birden bastıran sinek-haşere istilası mahalle halkının günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Balkona çıkamaz, cam-pencere açamaz duruma geldiklerini dile getiren mahalle sakinleri, yaşam kalitelerinin sıfıra indiğini belirterek duruma isyan etti.

Şikayetler yanıtsız kaldı

Yaşanan bu çevre kirliliğine karşı defalarca yetkililerin kapısını çaldıklarını belirten vatandaşlar, çalınan her kapıdan eli boş döndüklerini vurguladı.

Kirliliğine karşı herhangi bir adım atmayan belediye yönetimine tepki gösteren mahalleli, bu duyarsızlığın bir an önce son bulmasını ve çöplüğün en kısa sürede temizlenmesini talep ediyor.