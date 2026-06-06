Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçeyi uçuracak yeni projeleri duyurdu. Marina projesinden kültür yatırımlarına teknopark çalışmalarından hastane inşaatına kadar hayata geçirilecek pek çok projenin takvimini duyuran Başkan Acar, gelecek dönem adaylığı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde ÇED onayı da alan yat limanı projesiyle ilgili yasal ve bürokratik prosedürlerin tamamlandığını açıklayan Başkan Acar, limanla ilgili ihale sürecinin ise 1 ila 2 ay içinde tamamlanacağını duyurdu. "Eylül sonu veya Ekim başı gibi ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz” bilgisi veren Acar, “Projeyi 2027 yılı sonunda hizmete açmak istiyoruz. 120 yat kapasiteli bu proje, toplamda 50 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yat limanı hizmetlerinin yanı sıra bünyesinde bir alışveriş merkezi de barındıracak. Bu yatırım hem şehir merkezinde yeni bir sosyal donatı alanı oluşturacak hem de ilçe esnafına ciddi bir ticari hareketlilik getirecek” dedi.

Türkiye’de mevcut yat limanı kapasitesinin yetersizliğine de işaret eden Acar, mevcut marinalardaki altyapı eksikliklerini inceleyerek projeyi şekillendirdiklerini söyleyerek yeni tesiste makul ücretlerle kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarının altını çizdi.

“Bir buçuk yıl içinde tamamlanacak”

İlçedeki kültürel yapıyı güçlendirmek için yeni projelerin de müjdesini veren Başkan Acar, bünyesinde nikah salonu, kütüphane ve faaliyet alanları barındıran çok kapsamlı merkeze öncelik verdiklerini duyurdu. İnşaat çalışmalarının yıl içinde başlayacağını söyleyen Acar, “Proje hazırlığı dahil olmak üzere 1,5 yıl içinde tamamlamayı öngörüyoruz. Tesis, 2027 yılı sonunda aktif hale gelecek. Kültür merkezlerinin işlevsel olması, akustik ve sahne büyüklüğü gibi teknik detayların doğru planlanması için iyi örnekleri yerinde inceledik. Fuar, konser ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak ikinci ve daha büyük kapsamlı merkez için de çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Hastane yolda, mavi bayrak sayısı arttı

İlçede yapımı süren Meslek Hastalıkları Hastanesi'ndeki son durumu da paylaşan Başkan Acar, üniversite rektörlüğü ile yapılan son toplantıda hastane inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığının ve kalan kısmın bu yıl içinde rektörlük tarafından bitirileceğini bilgisi geldiğini söyledi. Aliağa'da kurulacak teknopark projesinde Aliağa Belediyesi'nin de paydaş olarak yer alacağını ve sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Aliağa'nın sadece bir sanayi kenti olmadığını vurgulayan Başkan Acar, Ağa park Plajı'nın 8'inci kez Mavi Bayrak aldığını, ardından Polis Plajı'nın da ‘Mavi Bayrak’ unvanına kavuştuğunu belirtti. Acar, sahil şeridindeki düzenleme çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

“Kredi kullanmadan yatırım yapıyoruz”

Belediyenin mali yapısı ve bütçe disiplini hakkında bilgi veren Başkan Acar, gelir-gider dengesinde ve personel maaşı ödemelerinde herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti. Acar, şunları söyledi: “Kredi kullanma ihtiyacı görmeden yatırımlarına devam eden bir belediyeyiz. Kültür merkezi, yat limanı, yolcu iskelesi gibi büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Son olarak Belediye Meclisi'nden güneş enerjisi yatırımı kararı aldık. Bir yandan rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürürken, diğer yandan büyük yatırımları öz sermayemiz ile yapmaya devam ediyoruz. Biz park yapımını proje olarak nitelendirmiyoruz; bizim için proje yolcu iskelesidir, yat limanıdır, teleferiktir ve tramvaydır.”

Son olarak, gelecek dönem adaylığı ile ilgili soru üzerine ise Başkan Acar, seçim bittikten hemen sonra yeni projeler üretmeye başladıklarını ve hizmet odaklı çalışmaların seçim gününe kadar aynı anlayışla süreceğini belirtti.