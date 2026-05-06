Son Mühür- Kemalpaşa Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci birleşimi tek gündem maddesiyle toplandı.

2025 yılı kesin hesabı 1 milyar 700 milyon TL olarak kabul edildi.

Personel giderleri 216 milyon lira, vergi gelirlerin in 299 milyon lira, faiz giderlerinin 10 milyon lira olduğu 2025 bütçesinde 1 milyar 207 milyon lira ile gerçekleşme oranı yüzde 71'de olduğu tespit edildi.

Toplantının açılışında söz alan Başkan Türkmen,

''Vali Bey ilçemizi ziyaret etti, kiraz bahçelerini gezdik. Türkiye Belediyeler Birliği bize iş makinesi verdi, onlara da teşekkür ederim. 19 Mayıs ve Kurban Bayramını şimdiden kutlarım. 6-7 Haziran'da Kiraz festivalimiz var, inşallah bu yıl da festivali Kemalpaşamıza yakışan şekilde geçiririz'' temennisinde bulundu.



Bütçe musalla taşında yatıyor...



2025 yılı kesin hesabı için söz alan MHP'li Meclis üyesi Canip Han,

''Konuşacak fazla kalmadığı görüşündeyim, bu mevta artık ölmüş, musalla taşına gelmiş. Kemalpaşa Belediyesi 1 milyar 200 milyon TL harcamış, ey Kemalpaşa halkı cebinizden çıkan bu rakam Türkmen başkanlığında harcanmış, siz yeterince hizmet aldığınızı görüyor musunuz?'' diye sordu.

''Cezaların büyük kısmı kaçak yapıdan geliyor. Ancak, sayın başkan bu sayıların yılar içinde azalması gerekirken tam tersi artıyor'' hatırlatmasında bulunan Canip Han,

''Alınan ceza rakamından sadece yüzde 10'u kullanılsa 20 milyon TL yapar. Bu rakamla önleyici düzenlemede yapılsa kaçak yapıların önlenmesinde daha çok mesafe alınırdı'' ifadelerine yer verdi.

Hamarat'tan Kem-Bel göndermesi...



AK Partili Melis üyesi Halil Şenol Hamarat, Kem-Bel şirketi sermayesiyle ilgili hesaplarda farklı rakamlar olduğuna işaret ederek muhasebe anlamında hata var, tecrübeli belediyelerden destek alınmasında fayda var hatırlatmasında bulundu.



''Tahmini bütçe belediyenin vizyonunu gösterir. 2025 bütçesinde tahmini bütçeyle gerçekleşen bütçe arasında çok fark gördüm'' diyen Hamarat,

''Gelir bütçesinde gerçekleşme oranı tahmini bütçeye göre yüzde 60. Ben 750-800 milyon lira civarında emlak geliri bekliyorum oysa bütçeye baktığımda 1 milyar liranın üzerinde gelir bekleniyor.

Çeşitli gelirler diye 50 milyon lira hedefi konulmuş, dört katına çıkılmış'' diye konuştu.

Başkan Türkmen, ''Bu iyi bir şey'' diye cevap verince, Hamarat karşı çıkarak, ''Hayır, değildir'' mesajı verdi.

Hamarat, Kem-Bel şirketinin kar ve zarar durumuyla ilgili önerge vereceklerini duyurdu ve ''130 milyon lira Kem-Bel'e verilince vergi çıkabilir'' uyarısında bulundu.

Başkan Türkmen,

''Samimi olarak söylediğiniz her şeyi ben kayda alıyorum. Çok ciddi şekilde söylediklerine bakacağım'' sözleriyle Hamarat'a yanıt verdi.

''Biz gelirlerimizi ne iyi şekilde nasıl kullanabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Bizim iş gücümüzün hem mali bütçeyle bunu dengelemeye çalışıyoruz. En iyisi için çalışıyoruz. 1 milyon 700 bin lira bütçe öngörmüşüz.

Ben daha da düşük bekliyorum...



Bizim kurumumuzun bütçeyle ilgili 2027 bütçe çalışmaları beşinci aya çağrı yapıp altıncı ayda başlıyoruz. En son büyükşehir meclisinden 11'inci ayda geçerek faaliyete giriyor.

Bazen öngördüğünüz şeyler bozuluyor. Emlak vergisi dediniz, Cumhurbaşkanımız iki kat olacak dedi, bunun üzerinde arttıramazsınız dedi, ama belirli bir miktar düşüş gerçekleşecek 2026 bütçesinde.

Siz 900 milyon lira dediniz bana daha düşük de olacak gibi geliyor. Maalesef bazen yanılabiliyoruz'' itirafında bulundu.

CİMER'e şikayet ediliyor...



Canip Han'ın kaçak yapılarla ilgili eleştirisine yanıt veren Türkmen,

''Kaçak yapılarla ilgili Çevre Bakanlığı imar barışıyla ilgili belgeleri iptal ettiğinde bize gönderiyor, biz bunu mühürlemek ve ceza yazmak zorundayız. Bunlar bizim elimizde olmayan şeyler. CİMER'de şikayet ediliyor, bir birimimiz sadece CİMER'e bakıyor. Şu anda 400-500 tane sırada bekleyen işlem var.

Her şeyi düzgün yapmak zorundayız yoksa hemen şikayet konusu oluyor. Çevre belediyelere baktığınız zaman hemen hemen en iyi ekibe sahip belediyeyiz'' diye konuştu.



Her kararı Maliye Bakanlığı denetliyor...



Belediye personeline ve meclis üyelerine hitaben,

''Bütün sıkıntıların çözüleceğine inanıyorum, çünkü hepimiz samimiyiz'' diyen Başkan Türkmen,

''Bazı projelerimiz var tasarruf tedbirlerine takılıyor. Orman Bakanlığı köpek yaşam alanı tahsis etti, projesini yaptık elektrikle ilgili sıkıntı çıktı. Proje birkaç ay geriye atıldı. Torba yasada GES'lerle ilgili karar çıkarsa aylık 1,5 milyon elektrik gideri var, üç yılda kendini amorti eder.

Artık belediyelerin her işi Maliye Bakanlığı tarafından anında görülüyor. Maliye Bakanlığı en düzgün belediye sizsiniz diyerek denetlemeye geldiler.

Hurda işi tehlikeli iştir, her kamu kurumu sıkıntı yaşar. Elimizde kullanılmayan ve hurda olan bütün malzemeleri belirleyip kayda geçirelim. Bu türden işlemlerde sıkıntı yaşamayalım'' hatırlatmasında bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada 2025 yılı kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi.

Kemalpaşa Meclisi'nin bir sonraki toplantısı 1 Haziran saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

