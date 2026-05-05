Son Mühür/ Osman Günden- Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinde yaşanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sorununa dair sert açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanlarının bakanlık yazılarını gerekçe göstererek geri çekilmesini eleştiren Filiz, kazanılmış hakların idari görüşlerle göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

"Sadece idari bir görüştür"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın meclis toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelen bir yazıyı dayanak göstermesinden bahseden Nihat Filiz,

"Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız Ünsal, TİS konusunda gelen bir soru üzerine eline bakanlık yazısını almış, adeta kendisine hukuki bir metin verilmiş gibi meclis üyelerine göstermiştir. Oysa bu yazılar kanun ya da bağlayıcı bir düzenleme değil, sadece idari bir görüştür" dedi.

"1993 yılından bu yana TİS imzalıyoruz"

Sendikanın 1993 yılından beri toplu sözleşme imzaladığını hatırlatan Filiz, bu hakkın yasal düzenleme yokken bile verilen mücadeleyle elde edildiğini belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2008 yılındaki tarihi kararını hatırlatarak, Türkiye’nin bu konuda mevzuat değişikliği yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Sürecin tarihine dikkat çeken Filiz, şu ifadeleri kullandı, "Biz 1993 yılından bu yana TİS imzalıyoruz. 4688 sayılı yasa yokken de bu süreci devam ettirdik.

15 Mart 2012 öncesinde TİS uygulayan belediyelerin bu sözleşmeleri sürdürebileceği kanunla güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda yapılan ödemeler nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali bir takip yapılamaz."

"Diğer belediyeler nasıl imzaladı?"

Filiz, vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışının yasakların arkasına sığınmaması gerektiğini ifade ederek İzmir'deki diğer belediyeleri örnek gösterdi.

Bakanlık görüşlerinin yalnızca Karşıyaka ve Bayraklı'ya gitmediğini söyleyen Filiz, "Eğer bu yazılar mutlak bir engelse; İzBB, Konak, Karabağlar, Menemen, Kemalpaşa, Menderes, Çeşme, Çiğli, Gaziemir gibi belediyeler nasıl oldu da özgür toplu pazarlık ruhuna uygun şekilde sözleşme imzaladı? Gerçek sosyal demokratlık budur" diyerek tepkisini ortaya koydu.

"Haklarımızı kullanarak sonuna kadar direneceğiz"

Çalışma ortamındaki huzurun korunması için belediye başkanlarını müzakere masasına çağıran Nihat Filiz, kazanılmış haklardan geri adım atmayacaklarını net bir dille ifade etti.

Hakların masabaşında kazanılmadığını, büyük bedeller ödendiğini hatırlatan Filiz, "Bedeller ödeyerek, canımızı ortaya koyarak elde ettiğimiz kazanımlarımızdan; bir iki belediye başkanının iki dudağı arasından çıkacak sözle vazgeçmeyiz.

30 yıldır bu hakkı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Demokratik ve anayasal tüm haklarımızı kullanarak sonuna kadar direneceğiz." ifadelerini kullandı.