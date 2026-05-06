Son Mühür - Şirketten yapılan açıklamada, alınan kararın yalnızca şirketlerin mali yapısını korumaya yönelik olmadığına dikkat çekilerek, iştiraklerin, iş ortaklarının ve tedarikçilerin haklarının da güvence altına alınmasının amaçlandığı belirtildi.

Konkordato doğrulandı ama faaliyetler devam ediyor

Filoğlu Group Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, bazı proje ve tedarik süreçlerinde yaşanan ciddi sözleşme ihlalleri ile devam eden hukuki süreçlerin konkordato kararını zorunlu hale getirdiği belirtildi. Şirket yönetimi, konkordato sürecinin bir geri çekilme olarak değil, faaliyetleri daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşıma kararlılığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, Filoğlu Group’un ticari faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğü bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Filoğlu Group'tan kamuoyuna yapılan açıklama şu şekilde:

''Filoğlu Group Yönetim Kurulu olarak, son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, şirketlerimizin bir kısmı için konkordato sürecine girmiş bulunmaktayız.

Bu karar, yalnızca kendi finansal dengemizi korumaya yönelik değil; birlikte yol yürüdüğümüz iştiraklerimizin, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin haklarını korumak, oluşabilecek riskleri kontrollü şekilde yönetmek amacıyla alınmıştır.

Özellikle bazı proje ve tedarik süreçlerinde ortaya çıkan ciddi sözleşme ihlalleri ve devam eden hukuki süreçler, bu yönde sorumluluk almamızı ve süreci daha güçlü bir yapıya taşımamızı gerekli kılmıştır.

Bizler bu süreci bir geri çekilme olarak değil; mevcut faaliyetlerimizi koruyarak daha sağlam bir zemine taşıma kararlılığı olarak görmekteyiz.

Temel önceliğimiz; yaşanan gelişmelerin etkilerinin iş ortaklarımıza yansımadan yönetilmesi ve en kısa sürede sağlıklı bir finansal yapının yeniden tesis edilmesidir.

Filoğlu Group olarak faaliyetlerimize kesintisiz şekilde devam etmekteyiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.''

Geçen sene Çeşme'de saldırıya uğramıştı

Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar bölgesinden olan Fatih Faruk Fil ve ailesi; inşaat, hafriyat, turizm, lojistik, nakliyat, madencilik, emlak danışmanlığı ve dekorasyon gibi birçok sektörde faaliyet göstererek kentin önde gelen aileleri arasında yer alıyor. Fatih Fil, 2023 yılında Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Alaçatı Yat Limanı’nın 10 yıllık işletme ihalesini 12 firma arasından kazanarak kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Fil’e ait şirketlerden Maxsa İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret LTD ise Sapanca’daki ünlü Gölevi restoranının işletmeciliğini yürütüyor. İş insanı Fatih Fil, 4 Haziran 2025 tarihinde Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmıştı.