İzmir’in Kemalpaşa ilçesi, hafta sonu oldukça hareketli geçti. Kemalpaşa Artvinliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali, Akalan Mahallesi’nde heyecanlı geçekleşti. Etkinlik yoğun yağmura rağmen 20 bin kişinin katılımıyla coşkuyla gerçekleşti.

Artvin başta olmak üzere Türkiye’nin 5 farklı ilinden ilçeye getirilen 33 pehlivan boğa, arenada mücadele etti.

“Seneye daha kapsamlı yapacağız!”

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Kemalpaşa Artvinliler Derneği Başkanı Ali Özgüç İzmir'e festival kazandırmanın mutluluğunu dile getirdi. Kemalpaşa Artvinliler Derneği Başkanı Ali Özgüç şu ifadelerde bulundu: "Bu kültürel mirası Kemalpaşa’mızda üçüncü kez yapıyoruz. Binlerce kişi boğa güreşlerini izledi. Seneye daha kapsamlı yapacağız. İzmir şahane bir festival kazanmış oldu"

Protokolden festivale tam destek

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in de katılım gösterdiği festivalde, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve STK liderleri bir araya geldi.

Plaket takdim etti!

Dernek Başkanı Ali Özgüç, festivale verdikleri desteklerden ötürü Kaymakam Sarı ve Başkan Türkmen’e teşekkür ederek kendilerine günün anısına birer plaket takdim etti.