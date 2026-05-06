Son Mühür - İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde sezonun ilk kiraz ihracatı dolayısıyla düzenlenen programa İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ve üreticiler katıldı. Üretici Vahit Topbaş’a ait bahçeyi ziyaret eden Vali Elban, kiraz hasadına eşlik ederek incelemelerde bulundu.

''Doğrudan ihracata gidiyor''

Süleyman Elban, yılın ilk erkenci kiraz hasadının gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu hasat kuzey yarım kürenin de ilk kiraz hasadı. Topladığımız kirazlar doğrudan ihracata gidiyor" ifadelerini kullandı. Bu yıl yağışların yoğun geçtiğini dile getiren Elban, meyve ve sebze üretiminde bereketli bir sezon beklediklerini, kiraz üretiminde de yüksek verim öngördüklerini söyledi.

Üretici Vahit Topbaş ise yeni sezona umutlu girdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir rekoltemiz var. İhracat bol olursa bizim için çok güzel olur"