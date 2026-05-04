Son Mühür-Kemalpaşa Belediyesi Mayıs ayı birinci toplantısı Mehmet Türkmen'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan MHP'li Meclis üyesi Canip Han, TBMM'de çalışan annelere doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına göndermede bulunarak,

''Geçen hafta Meclis'te 16 haftadan 24 haftaya çıkartıldı. Çalışan çalışmayan ayrımı doğru değil. Türkiye'de bir ilk olarak, Kemalpaşa Belediyesi tarafından maaş verilmesini talep ediyorum. Önergenin meclis komisyonlarında tartışılmasını istiyorum'' çağrısında bulundu.

CHP'li Mehmet Karadağ, ''Önerge güzel ama bence yanlış yere veriyor. Bence 6 ay değil 12 ay verilsin bunu belediye değil merkezi hükümetin bütçesinden yapalım'' mesajı verdi.

Canip Han, ''Nüfus artışı hızına destek olacak bir adım. Bence Türkiye'ye örnek olacak bir karar olacak'' açıklamasına rağmen önerge oy çokluğuyla reddedildi.



İtfaiye yeri tartışması...



AK Parti grubunun meclis iradesiyle yeni bir itfaiye biriminin kurulması için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapalım önerisine Başkan Türkmen karşı çıktı. Türkmen, meclis iradesine gerek yok, bu zaten karşılıklı görüşmeyle halledebilecek bir konu dedi.

Konu hukuk komisyonun havale edildi.



Etkinlikler yıla yayılmalı...



AK Partili Fatih Bektaş, Mola Evi'nde en az bir adet daha engelli aracına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Sosyal kültürel etkinlik ve gezilerin tüm yıla yayılması gerektiğini belirten Bektaş, ısınma probleminin de giderilmesi çağrısında bulundu.

Başkan Türkmen ne gerekiyorsa yapalım mesajı verdi.

Gülşen konseri tartışmaları...

AK Partili Recep Tayyip Taslak,

''Geçtiğimiz mecliste Gülşen davasıyla ilgili bir önerge vermiştik. Yazı işlerinden bilgi verdi. Hakkında yasal işlem başlatılan 4 personelden 1'i hakkında tutuklama verildiği için görevden uzaklaştırılmıştı, iki personel de görevinden uzaklaştırılmıştır bilgisi verildi.

Bizim cevap alamadığımız bir konu var. Gülşen konseri sonrası maalesef Kemalpaşa Belediye'sine operasyon yapıldı. Başkan Yardımcısının neden görevde tutulduğunu anlayamıyoruz. İlgili belediye başkan yardımcısının nasıl bir lüzum görülüp de görevde tutulduğunu merak ediyoruz. Bu gelen yazının bizi tatmin etmediğini söylemek istiyoruz'' dedi.

Hadiseyi ihbar eden o...



Başkan Türkmen,

''Suç duyurusunda bulunan biziz. Ben çağırdım konuştum. Biri verdik diyor, diğer almadım diyor. O arkadaş, ihbarı yapanlar arasında zaten. Hadiseyi ihbar eden o. Ama savcılık öyle bir inceleme yaptı. Bizde rüşvetten yargılanan yok, zimmetten yargılanan var. Yargı süreci devam ediyor. Burada görevden almak, görevden uzaklaştırmak değil, hak edeni almak lazım diye konuştu.

Yeniden söz alan Taslak, söz konusu belediye başkan yardımcısının kendi göreviyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığına gönderme yaparak, SGK'yla ilgili bilgi istedik veremedi. Göreviyle ilgili konularda da bihaber biri ifadelerine yer verdi.

Recep Tayyip Taslak'a tepki gösteren CHP'li Barış Uçar,

''Dava konusuna girmeyelim, yıllarını vermiş bir bürokrat için bihaber demek doğru değil'' diye konuştu.

Başkan Türkmen,

''O arkadaşımızın dürüstlüğüne kimse bir şey diyemez. İşini de çok iyi yapar. Ahmet Beker kamunun 1 lirasını bile en iyi harcayan bir arkadaştır. Ben yargıda da bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum'' ifadelerine yer verdi.

AK Partili Hali Şenol Hamarat,

''Kem-Bel şirketinin sermaye artışıyla ilgili konuşma yapmıştım. Kem-Bel'den bize gelen SGK borcunu görünce, 128 milyon 65 bin lira, sermaye artışından gelen para bu borca mı gitti? 27 diye sordu.

Ulucak'ın sorunları diz boyu...



AK Partili Muhammed Çıtak, Ulucak'ın çöp sorununa dikkat çekerek, daha bu sabah bölgeye gidip fotoğrafladım, çöp ve moloz dökülmeye devam ediyor. Ulucak birim amirliğinin personel ve araç eksikliği neden giderilmiyor? Ulucak neden sahipsiz bırakılıyor. Derelerin ıslah edilmesi çağrısında bulundu.

Başkan Türkmen, ''Sel baskını olan yerlerde derelere tecavüz edilmesi durumu var. İmar barışı çıkıyor adam hak sahibi oluyor. Adam derenin karşısına odunlarını sıralıyor, ona vuran su bizim eve giriyor. Ne kadar önlem alırsanız alın, bizim insanımız da ne buluyorsa dereye atıyor diye sitem etti.

Okan Bildirici'den artık yeter mesajı...



Okan Bildirici, dere yatağının üst tarafını düzelterek derenin alt tarafında çok büyük tehlike oluşturuyoruz. Bu konuda adım atmanızı istiyoruz'' hatırlatmasında bulundu.



Verdikleri soru önergelerine zamanında cevap verilmediğine dikkat çeken Bildirici, ''Zamanında cevap alamıyoruz, yuvarlak cevaplar veriliyor. Nisan'ın 7'sinde yazılan yazı bize ne hikmetse yeni gelmiş. Bana ulaşmayanın bana faydası yok ki!'' diyerek sitem etti.



Sana neden ulaşmıyor?



Başkan Türkmen'in, ''Sana neden ulaşmıyor'' sorusunda Bildirici,

''Ulaştırılmıyor. Ne whatsapptan ulaştırılıyor ne fiziki olarak ulaşıyor. Belediye birimleri için iyi! Cevapları yazmışlar ama bize faydası yok. Bu tarz konularda gerçekten ciddiyiz ve naifiz ama artık bunun ölçüsü kaçmış durumda. Gerçekten kaçmış durumda.

Gerekli gereksiz bir şey olabilir, çok elzem bir şey olabilir ama bunun bir etiği vardır. Ne dedik, meclisten bir hafta evvel, on gün evvel getirin çalışalım dedik. Bugün bu getirilmiş olan cevapların size ya da bize bir faydası var mı? Bir sonraki aya kadar da bu gündem biter. Bizim için de bunların bir hükmü yok.

Başkan Türkmen Bildirici'nin itirazına, ''Ya bilader bizim verilemeyecek cevabımız yok, Allah aşkına'' diye cevap verdi.

Mayıs ayı ikinci oturumu 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

