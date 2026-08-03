İzmir Kemalpaşa Belediyesi, Kemalpaşa genelinde start vermiş olduğu yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Ören Mahallesi'nde birçok noktada asfalt serimi ve yol onarım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettirildiği ifade edildi.

Dört ekipten ilçe genelinde eş zamanlı görev!

Belediye tarafından gerçekleştirilen açıklamada, sadece Ören Mahallesi'nde değil, ilçenin farklı bölgelerinde de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu çerçevede 4 ayrı ekip, asfalt serimi, parke taşı döşeme ile yol bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak yaparak mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı şekilde müdahale gerçekleştiriyor.

Daha güvenli ve konforlu ulaşım!

Kemalpaşa Belediyesi, gerçekleştirilen çalışmalarla hem mevcut yol ağını iyi bir hale getirmeyi hem de vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasını amaçlıyor.