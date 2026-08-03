Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bayraklı Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan birinci oturumu başkan İrfan Önal’ın öncülüğünde gerçekleşti. İlçede yer alan K sınırları içerisindeki mevcut yapıların yenilenmesine ilişkin raporun kabul edildiği toplantıda, kız yurdunun tarife cetveline AK Partili ve CHP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesi dikkat çekti.

Bayraklı Belediyesi’nden, Büyükşehir’e taşınmaz tahsisi

Mülkiyeti Bayraklı Belediyesi’ne ait olan Onur Mahallesi’nde bulunan iki kat bina bulunan taşınmazın zemin katının İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezi olarak kullanılmak üzere İzBB’ye tahsis edilmeisni öngören komisyonlardan oy birliği ile kabul edildi.

Kız yurdunun tarife cetveline oy birliğiyle ret!

Öte yandan, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun eğitim-öğretim dönemi süresince uygulanacak olan tarife cetvelinin kabulüne ilişkin rapor ise tekrar görüşülmek üzere oy birliği ile ret edildi.

İlçenin ‘K’ planlarına oy birliği

Ayrıca, Büyükşehir Meclisi aldığı karar doğrultusunda yeniden düzenlenen Bayraklı ilçesinde mevcut plandaki korunacak alan (K) sınırları içerisinde mevcut yapıların yenilenmesine ilişkin plan uygulama hükümleri ise meclis üyeleri tarafından kabul edilerek, onaylandı.

Emre Demir: Samimiysek ‘K’ sınırında kalan ruhsat harçlarında yüzde 50 indirim olsun

İlgili komisyon raporu üzerine konuşan ve ‘K’ sınırında kalan ruhsat harçlarında yüzde 50 indirime gidilmesini isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Emre Demir, siyasi ajandalarında gündelik polemiklerin olmadığını söyleyerek, “Bizim siyasi ajandamızda gündelik polemikler yok. Burada gerçekçi olmak lazım, romantik söylemlerle belediyecilik yapılmaz.

Sermaye artışı denilmiş oy birliği vermişiz, SGK borçları ile ilgili oy birliği vermişiz, vatandaş AK Parti grubu oy birliği vermiş oyum sana demiyor fakat biz hem sahada, hem masada vatandaşımıza faydalı olacak işlere oybirliği veriyoruz. Burada bunları yaşamışken bizim bir takım konulara değinmemiz lazım. Biz 2020’de bir deprem yaşadık, Bayraklı bunu en fazla hisseden ilçelerden birisiydi. Bizim düşüncemiz şu yönde: samimiysek K sınırında kalan ruhsat harçlarında yüzde 50 indirime gidelim” dedi.

İrfan Önal: İlçemizin bir kent meydanı yoktu...

Son olarak, ilçeye görevde oldukları süre boyunca yaptıkları hizmetleri aktaran Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, şu ifadeleri kullandı: “Bayraklı’nın bir kent meydanı yoktu. Kent düzenlemesi ile ilgili yakın zamanda bir ihale olacak. Bununla birlikte müze olarak yapılacak bir yer var bunu da yapıp, Kültür Bakanlığı’na vereceğiz.

Valilik onay verdiği anda oranın da süreci başlayacak. Bunun sonucunda turistler ilçemize gelecek, bütün bunlar işliyor. Buna rağmen kendi dönemimizde 38 iş makinesi aldık. Sahildeki havuzu yeniledik bu büyük bir eser, ilçemizin çocukları burada 7/24 yüzecekler”

Aynı komisyonda kalacak!

CHP'den istifa eden Haydar Özkan'dan doğan boşluk için üye seçimi konusu görüşülürken, Haydar Özkan'ın aynı komisyona havalesi öneriler arasında yer aldı. Özkan'ın dönem sonuna kadar aynı görevde bulunması Başkan Önal tarafından oylamaya sunulurken, bu oylama oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, Eylül ayında meclis toplantısının yapılmayacağı ve bir sonraki oturumun Ekim ayında olacağı kamuoyuna açıklandı.

Meclis Eylül ayında tatil!

2026 yılı Eylül ayında Bayraklı Belediyesi Meclisinin tatil edilmesi oybirliği ile kabul edildi.