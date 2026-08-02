Son Mühür- CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, boşalan ilçe başkanlıklarına yeni isimleri atayarak saha çalışmalarına hız verdi. Kararın ardından kameraların karşısına geçen İl Başkanı Utku Gümrükçü, partiden ayrılanlara ve koltuk pazarlığı yapanlara yüklendi.

CHP Örgütünde tek bir anlık boşluğa dahi müsaade etmeyeceklerini belirten Gümrükçü, "Verdiğimiz sözün arkasındayız" çıkışında bulundu.

"Bir iki dal dırdık diye sevinenler yanıldı"

Parti içi tartışmalara ve istifalara değinen Gümrükçü, sert ifadeler kullandı. Kişisel ikbal peşinde koşanların heveslerinin kursaklarında kaldığını belirten İl Başkanı, parti elitlerini hedef aldı.

Geçmişten gelen köklü mirasa dikkat çeken Gümrükçü, tabloyu şu sözlerle özetledi:

"‘Ben olmazsam CHP olmaz’ diyenlerin, anlık bir rüzgarla koca bir çınarı yıkabileceklerini sananların planları tamamen suya düşmüştür. 102 yıllık bir çınardan bir iki dal kırdıkları için sevinenler; bu dev çınarın her gün yeni ve taze filizler verdiğini unuttular. Köklerimiz savaş meydanlarındadır."

Makam koltuklarına değil, Altıok’a ve Atatürk’ün emanetine bağlı olduklarını vurgulayan CHP İzmir yönetimi, yola örgütün içinden çıkan liyakatli isimlerle devam edeceklerini bildirdi.

İşte 9 ilçeye atanan yeni başkanlar

İl Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla birlikte 9 ilçenin yeni kaptanı resmen belli oldu. Koltuklara oturan yeni ilçe başkanları ve görev yerleri şöyle listelendi:

Aliağa: Engin Gündüz

Konak: Emrah Kazımoğlu

Narlıdere: Serkan Çağlar

Torbalı: Bekir Özel

Urla: Bülent Köklü

Kemalpaşa: Ozan Yalçın

Kiraz: Musa Yigen

Kınık: Salim Yılmaz

Karaburun: Bülent Çumçum

Atamaların ardından CHP İzmir, yeni kadrosuyla yereldeki saha operasyonlarına ara vermeden devam edecek. İpler sıkı tutuluyor.