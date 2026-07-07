Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde (İzBB) uzun süredir gündemi meşgul eden fazla sağlık raporu tartışmaları yeni bir boyuta taşındı. Sık ve uzun süreli sağlık raporu aldıkları gerekçesiyle belediye yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen yüze yakın işçiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Büyükşehir yönetiminin, disiplin sürecindeki işçileri çağırarak kendilerine ücretsiz izin kabulüne yönelik evrak imzalatmak istediği iddia edildi. Gelişmeyi haber alan DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) İzmir Şube yönetimi, üyelerini korumak adına acil müdahale kararı alarak işçileri sendika binasına çağırdı.

"Fazla rapor" disipline gerekçe gösterilmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve aldıkları sağlık raporlarının sıklığı ya da süresi öne sürülerek hedef gösterilen yüze yakın işçi, geçtiğimiz süreçte belediye yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti. Hizmetlerin aksadığı iddiasıyla başlatılan bu hamle, sendika kanadında ve işçiler arasında "sağlık ve dinlenme hakkının engellenmesi" olarak nitelendirilerek tepkiyle karşılanmıştı.

Belediyeden "ücretsiz izin evrağı" formül iddiası

Sürecin takipçisi olan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, belediye bürokratları ve yönetimi, disipline sevk edilen işçileri görüşmeye çağırdı. Bu görüşmelerde işçilere, önceden hazırlanmış "ücretsiz izin" onay evrağının imzalatılmak istendiği öne sürüldü. İşçilerin bir kısmının durumdan rahatsız olarak sendika yetkililerine bilgi vermesi, örgütlü güç olan DİSK’i harekete geçirdi.