Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve nem oranlarının düşmesiyle birlikte Ege genelinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları en üst seviyeye çıkarıldı. İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından mayıs ayında alınan kararlar, haziran ayının ilk günü itibarıyla kent genelinde uygulamaya konuldu. Başta doğaseverler ve hafta sonu planı yapanlar olmak üzere geniş bir kitle, "İzmir Valiliği orman yasağı kararı neleri kapsıyor?" ve "Tarım arazilerinde ateş yakılabilecek mi?" başlıklarındaki yasal dayanakları incelemeye aldı. Kentin akciğerlerini korumayı amaçlayan düzenleme, tarımsal faaliyetlerden kamp alanlarına kadar pek çok kısıtlamayı beraberinde getirdi.

İZMİR ORMANA GİRİŞ YASAĞI HANGİ TARİHLER ARASINDA UYGULANACAK?

Valilik tarafından sınırları çizilen ormanlık bölgelere, 1 Haziran ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında görevli ve yetkili personel haricindeki kişilerin girmesi tamamen engellendi. 6831 Sayılı Orman Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu yasal dayanak gösterilerek alınan bu karar, meteorolojik veriler doğrultusunda yangın tehlikesinin maksimum boyuta ulaştığı 5 aylık dönemi kapsıyor. Güvenlik güçleri ve orman muhafaza memurları, kritik noktalarda denetim mekanizmalarını devreye soktu.

ORMAN ÇEVRESİNDE PİKNİK YAPMAK VE KAMP KURMAK YASAKLANDI MI?

Alınan radikal kararlar sadece ormanların derinlikleriyle sınırlı kalmadı. Ormanların yakın çevresinde ve yeşil alanların içinden geçen yol güzergahlarında piknik yapılması, mola verilmesi, ateş yakılması ve kamp kurulması da tamamen yasak kapsamına alındı. Vatandaşların açık havada vakit geçirebilmesi için sadece resmi olarak tescil edilmiş ve ilan edilmiş olan işletmeli mesire ve piknik alanları açık bırakıldı.

İZİN VERİLEN PİKNİK ALANLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Girişine yasal engel bulunmayan tescilli piknik alanlarında ateşli piknik yapılması durumunda şu kurallara harfiyen uyulması istendi:

Yakılan ateşler tamamen söndürülmeden ve közler kontrol edilmeden piknik alanı kesinlikle terk edilmeyecek.

Kullanılan alanlar, yangına sebebiyet verebilecek cam, plastik veya parlayıcı çöp atıklarından arındırılarak temiz bir şekilde bırakılacak.

Yangın tehlikesine karşı her masada ve piknik alanında gerekli ilkel söndürme önlemleri eksiksiz olarak bulundurulacak.

TARIM ARAZİLERİNDE VE BAĞ-BAHÇELERDE ATEŞ YAKILMASI YASAK MI?

Kırsal alanlardan orman sınırlarına sıçrayabilecek olası yangınları önlemek amacıyla tarımsal faaliyetlere de çok ciddi kısıtlamalar getirildi. Valilik bildirisine göre İzmir genelinde şu uygulamalar tamamen yasaklandı:

Hasat sonrası tarlalarda anız yakılması,

Tarla ve arsa temizliği amacıyla yabani otların ateşe verilmesi,

Bağ, bahçe ve zeytinliklerde budama sonrası ortaya çıkan dal artıklarının yakılması,

Diğer tarım arazilerinde örtü yangınlarına sebep olabilecek her türlü bitki örtüsünün temizlik amacıyla yakılması.