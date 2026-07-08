Olay, 3 Temmuz akşamüstü saat 18.00 sularında yaşanmıştı. Sahilde güneşlenen İpek Akıncı ile plajdaki diğer tatilcilerden A.A. arasında, şezlongların konumu ve yer kapma meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, etraftaki diğer vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedilmişti. Görüntülerde İpek Akıncı’nın bağırdığı ve elindeki sandalyeyi fırlattığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Adli adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı

Karşı tarafın durumu polise bildirmesi ve Akıncı'nın kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi olması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İpek Akıncı, 'nefret ve ayrımcılık' suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Karakoldaki ifade işlemlerinin sonrasında Seferihisar Adliyesi’ne sevk edilen Akıncı, savcılık tarafından doğrudan tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılmıştı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliyi adli kontrol şartı uygulayarak serbest bırakmıştı.

Savcılık serbest bırakılmasına itiraz etti

Zanlının serbest kalmasının ardından Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı verilen karara itiraz etmişti. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını inceleyen Seferihisar 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki somut delilleri ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına karar verdi.

Cezaevine gönderildi

Mahkemenin hakkındaki tutuklama kararını onaylamasının ardından emniyet güçleri İpek Akıncı’yı tekrar yakalayarak gözaltına aldı. Hakim karşısına bir kez daha çıkan Akıncı, bu defa tutuklanarak cezaevine gönderildi.