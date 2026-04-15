İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Meslek Fabrikası konusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken, siyasi isimlerden ise karşılıklı açıklamalar beraberinde geliyor. Tartışmaların dışında güzel görüntüler de gelmeye devam ederken, bir güzel görüntü de İzmir Kemalpaşa'dan geldi.

Başkan, emeklilerle bir arada!

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Kemalpaşa'da bulunan emekli vatandaşlara özel olarak ekonomik fiyatlı hizmetiyle dikkat çeken Osmanlı Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan vatandaşlarla oturup sohbet ederken, o anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Türkmen, "Emekli vatandaşlarımıza özel olarak ekonomik fiyatlı hizmet sunduğumuz Osmanlı Parkı'nda vatandaşlarımıza birlikte çay içtik, sohbet ettik.

Emeklilerimizin yanında olmaya, onların yaşamını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.