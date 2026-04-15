Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden İZSU’nun olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarifeler ve abone hizmetleri yönetmeliğine yeni abone türlerinin eklenmesine yönelik düzenleme ele alındı. Buna göre şebeke suyu aboneleri için sürdürülebilir turistik tesis aboneleri için sürdürülebilir turistik tesis aboneleri tanımlandı ve bu kapsamda yeni tarife oluşturulmasına ilişkin maddeler oturuma 10 dakika ara verilerek plan bütçe komisyonlarında değerlendirildi ve oy birliği ile karara bağlandı.

Bu düzenlemeyle birlikte, sürdürülebilir turizm belgesine sahip işletmelerin su ve atıksu tarifelerinde yüzde 50 indirimden yararlanacak.

1521 işletme yararlanacak

İzmir genelinde sürdürülebilir turizm belgesine sahip 1521 işletmenin bu uygulamadan faydalanması bekleniyor. Söz konusu düzenleme ile hem çevreye duyarlı turizm anlayışının desteklenmesi hem de işletmelerin sürdürülebilirlik yatırımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

1 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi planlanıyor

Genel kurulda teklifin kabul edilmesi halinde, yeni tarife düzenlemesinin 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Buna göre, su ve atıksu tarifeleri cetveli de güncellenerek yeni abone gruplarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek.