Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, apartman bahçesinde kedileri besleyen 49 yaşındaki Nihal Aras, komşuları ile yaşadığı tartışmanın ardından darbedildi. Aras’ın burnu kırılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapı tartışması saldırıya dönüştü

3 Ağustos’ta yaşanan olayda, yaklaşık üç yıldır bahçedeki kedileri besleyen Nihal Aras ile komşuları arasında kapı yüzünden gerginlik çıktı.

Aras, sokak köpeklerinin girmemesi için apartman girişinin kapalı tutulmasını isterken, komşusu N.S. ve oğlu S.S. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre N.S., Aras’ı saçından çekerek dışarı çıkardı, S.S. ise yumruk atarak darbetti.

Burnu kırıldı, şikayetçi oldu

Aldığı darbelerle yere düşen Aras, hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrollerde burnunun kırıldığı belirlendi. Tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Aras, saldırıya karışan komşularının ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını söyledi.

Olay kameralara yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Aras’ın apartman girişinde komşuları tarafından durdurulduğu, ardından S.S.’nin yumruk attığı anlar kaydedildi.

“Can güvenliğim yok”

Yaşadıklarını anlatan Aras, daha önce de defalarca tehdit edildiğini öne sürerek, “Burnum üç yerden kırıldı. Vücudumda darp izleri var. Psikolojim bozuldu. Dosyanın savcılığa gönderilmesini 57 gündür bekliyorum. Hayatım tehlike altında, adalet istiyorum” dedi.

Husumetin sebebi kediler

Aras, gerginliğin sokak kedilerini beslemesiyle başladığını ifade ederek, “Kapı kapatılmadığı için köpekler bahçeye giriyor, kedilerime zarar veriyordu. Daha önce eşime bıçak çektiler, aracına zarar verdiler, kapımı kırdılar.

Evimin önüne kamera taktırmama rağmen saldırmaya devam ettiler. Cezalandırılmalarını istiyorum” diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.