İstanbul’da başlayıp üç ilde devam eden yasa dışı bahis soruşturmasında, polisin detaylı takibi sonuç verdi. Milyonlarca liralık bir para akışını yönettiği belirlenen şebekeye yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

123 milyon liralık trafik

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyona başlayan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun zamandır izini sürdükleri bir bahis organizasyonunu çökertti.

Yapılan incelemelerde, şebekenin banka hesapları üzerinden tam 123 milyon liralık bir para trafiği döndürdüğü belirlendi.

123 milyon liranın, yasa dışı bahis oynamak isteyenlerden alınan ve sisteme dahil edilen paralardan oluştuğu belirlendi.

ATM’lerde yoğun mesai

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi, şebeke üyelerinin dikkatli bir çalışma sistemi kurduğunu gösterdi. Şüphelilerin; Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy gibi ilçelerdeki ATM’leri sürekli ve sistemli şekilde kullandıkları belirlendi. Özellikle dikkat çeken kısım ise ise zanlıların 7/24 şeklinde, vardiyalı bir sistemle hareket etmeleri oldu.

Bir ekip ATM’lerden nakit çekim yaparken, diğerlerinin cep telefonlarındaki özel yazılımlar üzerinden bahis gelirlerini anbean takip ettikleri öğrenildi.

3 ilde eş zamanlı baskın

Toplanan delillerin sonrasında harekete geçen emniyet güçleri İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Hakkari'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda organizasyonun içinde yer aldığı iddia edilen 11 kişi kıskıvrak yakalandı.

11 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin, şüphelilerin kullandığı dijital materyalleri ve telefonlardaki özel yazılımları inceleme süreci devam ediyor.