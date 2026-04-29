Bir beden eğitimi öğretmeninin sosyal medya paylaşımlarıyla başlayan süreci, adliyeden hastaneye taşındı. Sosyal mecralarda yaptığı öne sürülen paylaşımların sonrasında gözaltına alınan öğretmen hakkında mahkeme dikkat çeken bir karara imza attı.

Sosyal medya paylaşımları şikayet edildi

İmamoğlu ilçesinde çalışan beden eğitimi öğretmeni M.A., şahsi sosyal medya hesabı üstünden bazı kişi ve kurumları hedef alan paylaşımlar yaptı.

Bu paylaşımların hakaret, küfür ve tehdit içerdiği iddiasıyla yapılan şikayetlerin ardından emniyet ekipleri harekete geçti. M.A., paylaşımları nedeniyle kısa sürede gözaltına alındı.

Gözaltına alınmadan önce emniyete gitmiş

Gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni M.A'nın gözaltına alınmadan kısa süre önce emniyete giderek başvurması ise dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre M.A., kendisinin tehdit edildiğini iddia ederek başkalarından şikayetçi oldu. Ancak başvurunun sonrasında, kendi paylaşımları sebebiyle şüpheli sıfatıyla gözaltı süreci başladı.

Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı

Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün sonrasında adliyeye sevk edilen öğretmen, hakim karşısına çıkarıldı.

Dosyayı inceleyen ve şüphelinin durumunu inceleyen mahkeme heyeti, M.A.’nın tutuklanması ya da serbest bırakılması yerine farklı bir yola başvurdu.

Mahkeme kararıyla M.A., gözlem altına alınması ve tedavi edilmesi sebebiyle Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı.