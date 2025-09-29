Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan tartışmada komşusu Dilara Yıldırım’ı bıçaklayarak öldüren Serdar Subaşı (33) tutuklandı. Subaşı’nın ifadesinde, “Korkutmak için bıçak aldım, anneme küfredilince sinirlendim” dediği öğrenildi.

Tartışma kavgaya dönüştü

Olay, Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. (22) ile otomobille evlerinin önüne geldi. Çiftin araç içinde yüksek sesle müzik dinleyip tartışması üzerine komşuları B.S. camdan tepki gösterdi. Tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar Subaşı da dahil oldu.

Subaşı, mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Subaşı, Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı. Ayrıca otomobilin lastiklerini de kesti.

Yıldırım hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dilara Yıldırım, kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yaralanan Faruk B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

“Öldürmek istemedim” savunması

Jandarma tarafından gözaltına alınan Serdar Subaşı, ifadesinde öldürme kastı olmadığını, bıçağı korkutmak için aldığını söyledi. Annesine küfredildiğini öne süren Subaşı, öfkeyle hareket ettiğini anlattı. Adliyeye sevk edilen Subaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük’te toprağa verilecek

Dilara Yıldırım’ın cenazesinin memleketi Karabük’ün Yenice ilçesi Kelemen köyünde ikindi namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.