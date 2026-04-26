İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ve özel gereksinimleri bulunan Asya Karakuş'un esrarengiz kaybı üzerine emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. İş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmeyen genç kızın son görüldüğü yerler ve kameralara yansıyan gizemli kişiler tek tek mercek altına alınıyor. Ailenin aldığı "Ben Asya, beni aramayın" şeklindeki tehdit içerikli mesajlar ise olayın seyrini tamamen değiştirdi. Sosyal medyada hızla yayılan olayın ardından İzmir kayıp Asya Karakuş son durum bilgileri büyük bir dikkatle takip ediliyor.

İZMİR'DE KAYBOLAN 15 YAŞINDAKİ ASYA KARAKUŞ BULUNDU MU?

Buca'da 20 Nisan Pazartesi günü kayıplara karışan Asya Karakuş'tan 7 gündür hiçbir haber alınamıyor. Özel durumu nedeniyle tek başına yaşamını idame ettiremeyeceği belirtilen genç kızı arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ailesi, Asya'nın güvende olmadığından şüphelenirken, polis ekipleri Bornova ve Buca ekseninde operasyonlarını derinleştiriyor.

ASYA KARAKUŞ NASIL KAYBOLDU, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE KİM VAR?

Olayın en dikkat çeken kısımlarından biri de ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları oldu. Görüntülerde Asya'nın Buca Üçkuyular Meydanı'nda kimliği belirsiz bir kişiyle konuştuğu, daha sonra bir araca binerek Bornova Küçükpark'a gittiği tespit edildi. Küçükpark'ta gerçekleşen şüpheli bir telefon alışverişi de kameralara yansıdı. Polis, genç kızın yanında görülen bu gizemli şahısların kimliğini tespit etmek için yoğun bir mesai harcıyor.

ASYA KARAKUŞ'UN AİLESİNE GELEN TEHDİT MESAJLARINDA NE YAZIYOR?

Kayıp olayını daha da ürkütücü kılan detay ise sahte sosyal medya hesaplarından aileye gönderilen mesajlar oldu. Kızlarının ağzından yazıldığı iddia edilen mesajlarda, aileden kayıp ilanlarını kaldırmaları isteniyor. Bodrum'daki işini bırakıp kızını bulmak için İzmir'e gelen anne Nesrin Doğan, kızının bu cümleleri kuramayacağını ve birileri tarafından zorla tutulduğunu belirtiyor. Üstelik genç kızın darp edildiğini gösteren bazı fotoğrafların paylaşılması ve ablasına atılan mesajlardaki farklı üslup, ailenin endişelerini en üst seviyeye taşıdı.

ASYA KARAKUŞ OLAYINDA ŞÜPHELİ VAR MI, İFADELER ALINDI MI?

Soruşturma kapsamında emniyet güçleri ailenin işaret ettiği isimler üzerinde duruyor. Şu ana dek Asya'nın eski nişanlısı ve bir iş arkadaşının da aralarında yer aldığı 3 kişinin resmi ifadesi alındı. Polis, tüm ihtimalleri değerlendirerek sır perdesini aralamaya ve 15 yaşındaki genç kızı sağ salim ailesine teslim etmeye çalışıyor.