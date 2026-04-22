SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye’yi sarsan okul saldırıları sonrası, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kentin eğitim yuvalarını korumak amacıyla geniş kapsamlı bir güvenlik seferberliği başlattı. Velilerin ve öğrencilerin endişelerini gidermek, olası provokasyonları önlemek amacıyla başlatılan denetimler, İzmir’in 30 ilçesinde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Okul Çevreleri Sivil ve Resmi Ekiplerle Kuşatıldı

İzmir Emniyeti’ne bağlı Asayiş, Narkotik ve Yunus ekipleri, okul giriş-çıkış saatlerinde devriyelerini sıkılaştırdı. Sadece resmi ekipler değil, aynı zamanda sivil polisler de okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor. Özellikle öğrencilerin boş vakitlerini geçirdiği kafeler, oyun salonları ve parklar, sivil ekipler tarafından anlık denetim altına alındı. Şüpheli görülen şahıslara yönelik GBT sorgulamaları ve üst aramaları aralıksız sürüyor.

Emniyet ve Okul Yönetimi El Ele

Saldırıların önceden engellenmesi için emniyet birimleri, okul yönetimleri ve okul aile birlikleriyle doğrudan iletişim hattı kurdu. Okul güvenlik kameralarının İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile entegrasyonu kontrol edilirken, okul polisleri idari kadroyla koordineli çalışarak "erken uyarı" modeli uyguluyor.

Provokatörlere Gözaltı

Saldırıların ardından sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, asılsız paylaşımlarla korku ve panik yaratan hesaplar da takibe alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen hesap sahiplerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Paylaşım adresleri tespit edilen 67 kişi hakkında Adli işlem başlatıldı.



Uzmanlardan "Sakin"lik Çağrısı

Emniyet yetkilileri, alınan bu tedbirlerin kalıcı ve caydırıcı olacağını vurgularken; velilerin sosyal medyadaki teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi gerektiğini hatırlattı. İzmir'de polis ekipleri, sadece suçla mücadele değil, okullarda öğrencilere güven veren bir varlık göstererek eğitim hayatının normal akışında devam etmesini sağlıyor.