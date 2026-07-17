Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü’nde sular durulmuyor. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan siyah-beyazlılar borç batağından kurtulamıyor. Tarihinin en kötü günlerinden geçen İzmir temsilcisinde olağanüstü genel kurul toplantısı İzmir Atatürk Stadyumu'nda Faal Hakemler Derneğinde gerçekleşti. Toplantıda üyelerin çoğunluğu katılım sağlamadı. Başkan adayı çıkmadığı için Altay Spor Kulübü’nün Divan Kurulu, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun emredici hükümlerine göre genel kurulu kapattı.

“Sinan Kanlı’dan Nur Çebi açıklaması”

Sinan Kanlı, belirli bir süre daha görevine devam edecek. Altay kulislerinde Deniz Kemahlı’nın adı geçerken camiadan ek süre istedi. Kemahlı, sponsor görüşmelerini sürdürürken kulübün kayyuma gitmemesi için aday olması bekleniyor. Camianın ve taraftarların desteğini alan Kemahlı’nın önümüzdeki günlerde açılama yapmayı planlıyor. Başkan Sinan Kanlı, olağanüstü genel kurulda yatırımcı sürecini ve Ahmet Nur Çebi görüşmelerini üyelerle paylaştı.

“Altaylı üyelerden Nur Çebi’ye sert tepki”

Bazı üyelerden Nur Çebi’ye tepki geldi. Altay Spor Kulübü’nün üyelerinden Mustafa Sürücü, kürsüye çıkarak Ahmet Nur Çebi’yi sert sözlerle eleştirdi. Çebi’nin Altay Spor Kulübüne karşı saygısızlık yaptığını belirterek yaşanan bu süreçte kulübün kimsesiz kaldığını söyledi. Öte yandan Sürücü, Başkan Kanlı’nın yatırımcı görüşmelerinde kamuoyuna basın açıklaması yapmasını önerdi. Başkan Kanlı ise yaşanan sürecin geride kaldığını, siyah-beyazlı camianın ileriye bakması gerektiğini söyledi.

“Ahmet Nur Çebi: İzmir’in zenginleri nerede?”

Spor muhabiri Ege Engin’e özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş’ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Koca Altay Spor Kulübü’nü bir İzmir bu hâle getirdiyse yazıklar olsun! Nerede İzmir’in büyükleri, zenginleri? Yazıklar olsun. Görüşmelerde de sahiplenme duygusu ve bir mücadele ruhu görmediğim için soğudum. Hayırlısı olsun” dedi. Ahmet Nur Çebi’nin bu açıklamalarına Altay Spor Kulübü’nün taraftarları ve camia büyük tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden organize olan İzmirli taraftarlar sert sözlerle Nur Çebi’yi eleştirdi.