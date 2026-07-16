Son Mühür / Hüseyin Demir Türkiye'nin ve İzmir'in köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul, İzmir Atatürk Stadı içerisindeki Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan adayı çıkmayan kongrede mevcut başkan Sinan Kanlı görevine devam ederken, siyah-beyazlı kulüpte yönetim belirsizliği sürdü. Yönetim belirsizliği ve finansal borçlarla boğuşan Altay Spor Kulübü, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.

"Başkan adayı çıkmadı"

Altay Spor Kulübü’nün Divan Kurulu, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun emredici hükümlerine göre genel kurulu kapattı.Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan Altay’da hiç kimse ateşten gömleği giymek istemedi. Taraftarlar ve camianın önde gelenleri ise kısa sürede yeterli miktarda para bulunmazsa futbolcuların takımdan birer birer ayrılabileceklerini söyledi. Altay Spor Kulübü'nde; tesis çalışanları, antrenörler ve futbolcular zor günlerden geçiyor.

“Son Mühür gündeme taşıdı”

112 yıllık kulübün genel kurulunda Altay Marşı okunurken, kongre üyelerinin katılımının düşük olduğu gözlemlendi. Toplantıda kulübün geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılırken kayyum ihtimali de gündeme taşındı. İlk kez Son Mühür’ün gündeme taşıdığı kayyum konusu kongrede üyeler arasında konuşuldu. İzmir’in güzide spor kulübünde ilk kez seçim heyecanı yaşanmadı. Başkan adaylarının çıkmaması ve seçim atmosferinin olmaması camiayı üzdü.

“Sinan Kanlı, Ahmet Nur Çebi sürecini anlattı”

Genel kurulda açıklamalarda bulunan Başkan Sinan Kanlı, Ahmet Nur Çebi ile yürütülen yatırımcı görüşmelerinin detaylarını aktardı. Kanlı, kulübün mali tablosunun tüm detaylarıyla paylaşıldığını belirterek, Ahmet Nur Çebi'nin süreçte farklı isimlerle birlikte çalışma önerisinde bulunduğunu ve borçların yapılandırılması konusunda çeşitli görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Kanlı, görüşmeler kapsamında kulübün borçlarının önemli ölçüde düşürüldüğünü ancak son aşamada yatırım sürecinin olumlu sonuçlanmadığını vurguladı.

“Nur Çebi ile dört kez görüşme yaptık”

Sinan Kanlı, yatırım sürecinin son ana kadar sürdüğünü belirterek, Ahmet Nur Çebi ile toplam dört görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kanlı, yönetici alacakları konusunda da çeşitli uzlaşmalar sağlandığını, birçok alacaklının fedakarlık yaptığını ve kulübün mali yükünü azaltmak için yoğun çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Kongrede bazı üyeler sert sözlerle Ahmet Nur Çebi'yi eleştirdi.

"Sürücü'den Nur Çebi'ye sert eleştiri"

Altay Spor Kulübü’nün üyelerinden Mustafa Sürücü, kürsüye çıkarak Ahmet Nur Çebi’yi sert sözlerle eleştirdi. Çebi’nin Altay Spor Kulübüne karşı saygısızlık yaptığını belirterek yaşanan bu süreçte kulübün kimsesiz kaldığını söyledi. Öte yandan Sürücü, Başkan Kanlı’nın yatırımcı görüşmelerinde kamuoyuna basın açıklaması yapmasını önerdi. Başkan Kanlı ise yaşanan sürecin geride kaldığını, siyah-beyazlı camianın ileriye bakması gerektiğini söyledi.

“Yeni yönetim için destek mesajı”

Başkan Sinan Kanlı, Altay Spor Kulübü yönetimine talip olacak isimlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, uygun bir proje ile aday olunması halinde maddi ve manevi destek sağlayacaklarını söyledi. Aday olmak isteyen başkan adayının ve yönetim kurulunu her zaman destekleyeceğini söyledi.

“Deniz Kemahlı sponsor için süre istedi

Olağanüstü Genel kurulda söz alan Altay Spor Kulübü'nün üyesi Deniz Kemahlı ise yeni bir yönetim oluşturabilmek için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Kemahlı, kulübün zorunlu harcamalarını karşılayacak bütçenin oluşturulması için sponsor görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, adaylık hazırlıkları için temmuz ayı sonuna kadar süre talep ettiklerini ifade etti. Yeni yönetim oluşumu konusunda temasların devam ettiğini aktaran Kemahlı, gerekli mali yapının oluşturulmasının ardından sürecin netleşmesini hedeflediklerini söyledi.Camia büyükleri ve üyeler ise yaşanan belirsizlik ve ekonomik sıkıntılardan dolayı futbolcuların takımdan ayrılabilme durumlarından endişe duyduklarını belirtti. Edinilen bilgilere göre Deniz Kemahlı ve ekibi kısa sürede sponsor ve gerekli desteği bulursa önümüzdeki süreçte başkanlığa aday olması bekleniyor.