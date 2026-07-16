Konak Belediyesi, kamuya açık alanların yayalarca güvenli ve rahat kullanılmasını sağlamak için kaldırım işgalleriyle ilgili denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak Güzelyalı Mahallesi'nde yapılan kontrollerde, kaldırımları işgal ederek yaya geçişini engelleyen işletmeler tek tek denetlemeye tabi tutuldu.

Denetimler esnasında esnafa yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirme gerçekleştirilirken, kaldırımların boşaltılması konusunda uyarılar beraberinde geldi. Uyarılara rağmen işgali devam ettiren işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

"Yaya dostu Konak"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, denetimlere ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, ilçede kaldırımların öncelikle yayalara ait olduğunu ifade etti. "Yaya Dostu Konak" hedefi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Mutlu, özellikle engelli bireylerin, ileri yaştaki vatandaşların, çocuk arabası kullanan ailelerin ve tüm yayaların kaldırımları güvenli şekilde kullanması amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti.

İlçe genelinde sürecek

Belediye ekiplerinin sadece Güzelyalı ile sınırlı olmayacağı, ilçe genelinde benzer denetimlerin devam edeceği ifade edildi.