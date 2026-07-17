Son Mühür- İzmir haftanın son iş gününde yine su kesintisi ile boğuşuyor. Günler tamamlanıyor, haftalar sonlanıyor ama İzmir'in arıza problemi bir türlü bitmiyor. İZSU bugünün su kesinti takvimini saat saat açıkladı. İşte İZSU tarafından yayımlanan 17 Temmuz 2026 su kesintisi takvimi:

17 Temmuz 2026 İZSU Kesinti Listesi

BEYDAĞ (Beyköy)

Kesinti Süresi: 16.07.2026 saat 22:00 ile 17.07.2026 saat 10:00 arası (Yaklaşık 12 saat)

Arıza Nedeni: Ana Boru Arızası (Beyköy Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle)

FOÇA (Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk)

Kesinti Süresi: 17.07.2026 saat 08:00 ile 10:00 arası (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Nedeni: Ana Boru Arızası

FOÇA (Koca Mehmetler, Yenibağarası)

Kesinti Süresi: 17.07.2026 saat 07:00 ile 10:00 arası (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Nedeni: Elektrik Arızası (Pompa elektrik arızası sebebiyle; Zeytinköy Küme Evler etkilenir)

KONAK (Halkapınar, Hilal, Yenişehir)

Kesinti Süresi: 17.07.2026 saat 04:15 ile 10:00 arası (Yaklaşık 6 saat)

Arıza Nedeni: Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi (1145/4--20 önü elektrik çalışmasından dolayı ana boruya zarar verilmiştir)

MENDERES (Gümüldür Fevzi Çakmak)

Kesinti Süresi: 17.07.2026 saat 08:03 ile 10:03 arası (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Nedeni: Elektrik Arızası (Esentepe Caddesi ve çevresine Gediz Elektrik'ten kaynaklanan su kesintisi)