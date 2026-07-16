Konak ilçesinin Çankaya semtindeki bir mağaza çalışanı Serkan Eriş, geçen sene kargaların saldırısından yaralı olarak kurtardığı sultan papağanı sahiplendi. ‘Şakir’ adını verdiği sultan papağanını yalnız kalmaması için yeni bir dişi papağan sahiplenen Eriş dişi papağanına ‘Shakira’ adını verdi.

Temmuz ayının başında yoğun sıcak havalardan ve havasızlıktan yaşamını yitirdi. Shakira’nın aynı durumu yaşamamasını isteyen Eriş, çözümü mağaza önünde bulunan elektrik direğine Shakira’nın kafesini asarak havadar bir ortam sağlıyor. Havanın çok güneşli olduğu saatlerde kafesin üstüne astığı şemsiyeyle Shakira’nın serin ortamda yaşamına devam ediyor.

Serinlerken ilgi görüyor

Papağanın bakımına büyük özen gösteren Eriş "Shakira, hayatta kaldı. İçerisi havasız olunca direğe bağlayalım, güneşten de böyle koruyalım dedik. Şimdi herkesin ilgi odağı oldu. Fotoğraf çektiriyor, seviyorlar. Bayağı milletin maskotu oldu. Güzel bir şey. Doğaya salsak kendi başına yaşayamayacak. Hakkını vermeye çalışıyoruz." İfadelerini kullandı.

Shakira’nın sonun da Şakir gibi olmasından korkan Eriş "Sadece havasızlıktan ölmesin diye burada. Sultan papağanların 32 dereceden sonra ölüm riski var, eğer bir esinti yoksa, kanatlarını açıp havalandıramıyorsa." dedi.

"Böyle bir şeye ilk defa denk geldim’

Büyük ilgisini çeken vatandaşlardan biri olan Bora Soğur’da direğe asılmış kafesteki papağanı görünce diğer vatandaşlar gibi o da şaşırarak "Böyle bir şeye ilk defa denk geldim. Bir bakıyorsun şemsiyenin altında kuş var. Çok değişik ama güzel olmuş." dedi.

Papağanla ilgilenen 9 yaşındaki Toprak Köksal ise "Niye burada duruyor bilmiyorum ama çok tatlı bir kuş, çok sevdim." ifadesini kullandı.