Son Mühür / Yağmur Daştan – Beste Temel İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı ikinci olağan meclis birleşiminde Konak’ın Kültür Mahallesi’nde bulunan ve Türk Kızılay’a ait 883 metrekare büyüklüğündeki 1185 ada 2 parsel için planlanan imar değişikliği gündeme geldi. Kamu hizmet alanı olarak planlanan parselin ‘Ticaret Alanı’na dönüştürülmesine yönelik önerge, meclisin ihtisas komisyonlarına gönderildi.

Önerge meclis gündemine geldi

Başkanlık makamınca gündeme eklenen önerge kapsamında, Konak ilçesi, Kültür Mahallesinde yer alan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Kamu Hizmet Alanı’’ kullanımında kalan, 1185 ada, 2 parselin “Ticaret Alanı” olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerildi.

Merkez şube de o binada!

İzmir Çankaya’da bulunan Swiss Otel’e komşu olan yapıda Kızılay İzmir Şubesi ve birçok farklı kuruluş da yer alıyor. Öznitelik bilgisine göre, tapu alanı 883 metrekare olan, niteliği apartman pafta numarası 185 olan alanın ticaret alanı olarak belirlenmesi bekleniyor.