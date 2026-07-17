Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunda play-off yarı final serisinde Bandırma Bordo Basketbola elendi. TBL’de ilk sezonunda üstün performansıyla göz kamaştıran Göztepe’de Eray Büyükcangaz, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. 2004 jenerasyonunun parlayan yıldızlarından İzmirli sporcu, sezon değerlendirmesinde bulundu. Genç oyun kurucu, yeni sezonda daha iyi performans sergileyeceğini belirtirken TBL’nin genç basketbolcular için önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

“Yeni sezonda daha iyi olacağım”

Göztepe'nin TBL'deki ilk sezonunda play-off oynama başarısı göstermesini değerli bulan başarılı basketbolcu, play-off'a kalmanın kendileri adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Hedeflerinin daha da ileri gitmek olduğunu ifade eden oyuncu, "Daha ileri gitmek isterdik ama iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Göztepe'nin ilk sezonunda play-off yapmak güzeldi. Taraftarımızla ve camiamızla evimizde oynadığımız her maçta rakiplerimize korkulu anlar yaşattık. Göztepe ailesi olarak her zaman son topa kadar savaştık. Play-off yarı final serisinde maalesef elendik. 2026-2027 sezonunda Süper Lig hedefiyle sahaya çıkacağız. Kendi adıma da geliştiğimi düşündüğüm bir sezon oldu. Bireysel antrenmanlarıma devam ediyorum. Yeni sezonda kendimi geliştirerek en iyi şekilde sahada mücadele edeceğim” şeklinde konuştu.

“TBL genç oyuncular için çok değerli”

Türkiye Basketbol Ligi’nin marka değerine ve kalitesine de değinen oyuncu, ligin her geçen yıl daha da zorlaştığını vurguladı. Ligin rekabet düzeyinin arttığını belirten genç basketbolcu, TBL'nin özellikle genç oyuncuların gelişim göstermesi açısından çok değerli bir platform olduğunu dile getirdi.” TBL’de kalite ve marka değeri her geçen yıl artıyor. Her takım birbirini yenebiliyor. Ligin alt sıralarında yer alan takımla üst sıralarda yer alan takımlar arsında inanılmaz bir mücadele var. Bütçeler arttıkça ve kadrolarda önemli oyuncular transfer edildikçe ligin tanınırlığı ve görünürlüğü daha da artıyor. Altyapıdan A takıma çıkan genç oyuncular için TBL organizasyonunn çok değerli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Tüm taraftarlarımızı salona davet ediyorum”

Sezonun tamamlanmasının ardından tatil dönemini nasıl değerlendireceğine dair ipuçları Eray Büyükcangaz, yeni sezona çok daha güçlü girmeyi hedeflediğini söyledi. Büyükcangaz, "Fiziksel ve bireysel gelişimime odaklanacağım. Yeni sezona daha hazır dönmek istiyorum. Savunmada ve hücumda eksik yönlerimi tamamlayıp takımıma en iyi katkıyı vereceğim. Yaz dönemini verimli geçiriyorum. Göztepe Spor Kulübü’nün değerli taraftarları ve büyük camia yeni sezonda sahada çok farklı bir takım profili görecek. Tüm basketbolseverleri ve taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz” dedi.