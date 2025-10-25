Son Mühür - Dün sabah gerçekleştirilen operasyonda, yabancı ülkelere casusluk yapmakla suçlanan Hüseyin Gün’ün dijital cihazlarında gizli askeri belgeler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgütsel bağlantılara dair veriler bulundu. Soruşturma kapsamında, Merdan Yanardağ’a da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurma” iddialarıyla işlem yapıldı.

TELE 1'e kayyum atandı

Savcılığın duyurusuna göre, yürütülen soruşturma kapsamında Tele 1’in bağlı olduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.’nin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Yönetimin devralınmasının ardından Tele 1’in yayın akışı da değişikliğe uğradı.

Teknofest yayınlandı

Kayyum görevlendirilmesinin ardından Tele 1’de TEKNOFEST temalı yayınlar başlatıldı. Programda, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayindeki başarıları kapsamlı şekilde ekrana taşındı.