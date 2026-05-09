Son Mühür - Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hollanda bandıralı “MV Hondius” isimli yolcu gemisinin Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Limanı’na yanaşmasına izin veren İspanya hükümeti, gemide bulunan yolcuların askeri birliklerin gözetiminde tahliye edileceğini ve bölgenin karantina altına alınacağını açıkladı.

3 vatandaşımız ülkeye getirilicek

Sağlık Bakanlığı, söz konusu gemide bulunan ve herhangi bir belirti göstermeyen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye’ye getirileceğini, ardından tedbir amaçlı karantina sürecine alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.”

İspanya hükümeti hazırlıklarını tamamladı

“MV Hondius” isimli yolcu gemisinin, Kanarya Adaları’ndaki Tenerife’ye bağlı Granadilla de Abona Limanı’na yarın yerel saatle 04.00-06.00 arasında ulaşması beklenirken, gemide bulunan 23 farklı ülkeden yaklaşık 150 yolcunun tahliyesi için İspanya hükümetinin tüm hazırlıkları tamamladığı bildirildi.

Tahliye sürecini yerinde takip etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Sağlık Bakanı Mónica García ile Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Tenerife Adası’na geldi.

10 dakika sürecek

İspanya İçişleri ve Sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, virüsün Tenerife’de yaşayan siviller açısından herhangi bir risk oluşturmaması amacıyla geminin liman girişinde demirletileceği belirtildi. Yolcuların ise ülkelerine göre oluşturulan gruplar halinde teknelerle kıyıya taşınacağı, ardından otobüslerle Tenerife Havalimanı’na sevk edileceği aktarıldı. Tahliye operasyonunun, Askeri Acil Müdahale Birimi’ne bağlı askerlerin gözetiminde gerçekleştirileceği ifade edilirken, işlem öncesinde tüm yolcu ve mürettebatın gemide sağlık taramasından geçirileceği bildirildi. Hükümet yetkilileri ayrıca, liman ile havalimanı arasındaki transfer sürecinin hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi için yolcuların uçuşları hazır olmadan gemiden indirilmeyeceğini açıkladı. Her transferin yaklaşık 10 dakika süreceği belirtilirken, ülkelerin vatandaşlarını almak üzere uçak göndermemesi durumunda Avrupa Birliği’ne ait iki kurtarma uçağının devreye gireceği kaydedildi. Detaylar belli oldu Gemiden ilk olarak, Madrid’deki Gomez Ulla Askeri Hastanesi’ne sevk edilerek karantinaya alınacak 14 İspanyol yolcunun tahliye edileceği bildirildi. Yetkililer, tüm yolcuların kendi ülkelerine gönderileceğini açıklarken, transfer sürecinde görev alacak personelin FFP2 tipi koruyucu maske kullanacağı ve yolculara ait bagajların özel torbalarda taşınacağı bilgisini paylaştı. Ayrıca geminin çevresinde bir deniz mili çapında yaklaşma yasağı uygulanacağı belirtilirken, liman bölgesinin tamamen karantina altına alınacağı ifade edildi. İçişleri Bakanı Marlaska'nın açıklaması: "Hondius gemisinin yolcuları ve mürettebatı yalnızca tahliye operasyonunda çalışan profesyonellerle iletişime geçebilecek. Sivil halkla hiçbir temas olmayacak." DSÖ’den Tenerife halkına mesaj DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus yaptığı açıklamada “Bu yeni bir virüs değil” ifadelerini kullanarak Tenerife’de yaşayan vatandaşların endişelerini azaltmaya çalıştı. Yetkililerden alınan bilgilere göre gemide şimdiye kadar hantavirüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişide ise virüs tespit edildi. Gemide toplam 23 farklı ülkeden 147 yolcu ve mürettebatın bulunduğu belirtildi.